Opel Astra GSE: il modello rinnovato in versione Plug-In Hybrid

La Opel Astra GSE è forse una delle versioni più intricate ed interessanti proposte dall’azienda. Il modello è innovativo e totalmente diverso dalle versioni nate in precedenza, una vera rivoluzione per quest’auto che abbiamo visto sulle nostre strade. L’Opel Astra GSE porta in campo un’efficienza unica, data dalla combinazione dell’efficienza dei motori termici e ibridi plug-in. Il suo animo e il suo stile sono puramente sportivi, cosa che si può notare dal suo stesso nome: “Grand Sport Electric”. Ora GSE non è più solo un riferimento al sistema di iniezione, ma porta alla mente una vettura che punta a offrire un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente, con un design e prestazioni da vera sportiva.

La GSE Opel ha un telaio ribassato e decisamente più rigido, con ammortizzatori Koni che migliorano la stabilità e riducono il rollio dell’auto nelle curve. Lo sterzo è stato reso ancora più maneggevole e responsive, perfetto per coloro che apprezzano la guida sportiva. L’estetica non è da meno, con dettagli in nero a contrasto e un frontale Opel Vizor che conferisce alla vettura un look aggressivo ed unico.

Interno e motorizzazioni nuovo modello Opel

All’interno, il Pure Panel di Opel domina tutta la plancia. Si notano subito i due display integrati che offrono al guidatore e al passeggero una visione ed un uso altamente tecnologico un’esperienza visiva moderna e tecnologica. La capacità del bagagliaio è leggermente ridotta a 352 litri a causa delle batterie inserite per il tipo di motorizzazione, rispetto ai 422 litri delle versioni termiche.

Il motore principale della Astra GSE è uno di tipo turbo benzina da 1,6 litri che ha una potenza a sé di 181 CV. Questo è stato abbinato a un motore elettrico da 110 CV, per una potenza combinata di 224 CV e 360 Nm di coppia. La batteria è una classica al litio da 12,4 kWh e consente di avere un’autonomia di circa 60 km in modalità completamente elettrica. Il prezzo di partenza dell’Opel Astra GSE è di 43.550 euro, ma se si vuole una versione più potente si potrebbe optare per la Sport Tourer.