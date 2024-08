OFFERTA SUPER di Esselunga: Smartphone Samsung a meno di 130€

Hai mai fatto un salto da Esselunga? Se la risposta è no, è il momento di rimediare! Esselunga è il posto perfetto per chi ama le offerte imperdibili su una tantissimissimi prodotti eccezionali. Non stiamo parlando solo di generi alimentari o articoli per la casa, ma anche di super tecnologia! Con un reparto dedicato ai dispositivi più avanzati, Esselunga offre brand famosissimi, promozioni strepitose e prodotti di altissima qualità. Qui si possono trovare smartphone, laptop, tv, smartwatch e tantissimo altro. Avrai a disposizione una marea di articoli e altrettanti brand per darti allo shopping.

Esselunga, come sempre, si distingue per le sue promozioni straordinarie anche questa volta con una “proposta che non puoi rifiutare”. Lo store regala ai suoi clienti opportunità imperdibili per portare a casa dispositivi sensazionali a prezzi stracciati. Basta recarsi in negozio e riempire il carrello con prodotti sensazionali. Attenzione: queste offerte non durano per sempre! Hai tempo solo fino a…MEZZANOTTE! Sbrigati! Vuoi sapere ora quale incredibile device ti aspetta da Esselunga? Scopriamolo subito!

Samsung Galaxy A15 solo per oggi da Esselunga in OFFERTA

Il protagonista di questa offerta straordinaria è il Samsung Galaxy A15, disponibile nei negozi Esselunga a un prezzo da non credere! Questo smartphone vanta un display Super AMOLED da 6,5″, che offre immagini nitidissime ed eccezionalmente brillanti. Con Android 14 come sistema operativo, ti garantisce poi prestazioni da urlo e funzionalità all’avanguardia. Il Galaxy A15 è alimentato dal potente processore Mediatek Helio G99, pronto a gestire qualsiasi attività con facilità. La tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 5 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel, consente di scattare foto e video mozzafiato, come un vero professionista. Questo Smartphone Samsung ha anche un prezzo bassissimo! Quanto costa? Appena 129 euro! Non lasciarti sfuggire questa offerta allettante. Corri subito al punto vendita Esselunga più vicino! Non sai dove sia? Vai sul sito ufficiale con questo link e scopri tutte le altre offerte a tua disposizione per farti sfuggire nulla.