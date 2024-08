Il condizionatore portatile è strettamente essenziale soprattutto in questo periodo, giorni di grande caldo da nord e sud, gli utenti che non hanno a disposizione un condizionatore fisso, o comunque non vogliono acquistarlo (anche per una eventuale assenza di predisposizione), possono fare affidamento su una soluzione portatile.

Il modello di cui vi parliamo è il classico originale Pinguino De’Longhi, quello che per tantissimi anni ha accompagnato le estati di milioni di italiani, sigla PAC ES72 YOUNG, trattasi di un condizionatore portatile silenzioso da 8300 BTU/h, con una potenza di 2,1kW, quindi perfetto per i contatori di casa, senza rischiare che possa saltare la luce o similari. Riesce a raffrescare ambienti di massimo 60 metri quadrati, includendo anche la funzione di deumidificatore, a cui si aggiunge la presenza di un timer di 24 ore, relativo soprattutto allo spegnimento.

Condizionatore portatile De’Longhi, che promozione Amazon

Avete caldo e non sapete più come fare? potete acquistare il famosissimo pinguino De’Longhi, infatti in questi giorni su Amazon è disponibile uno sconto davvero da non perdere, il dispositivo viene proposto ad un prezzo di listino di 529,89 euro, ma allo stesso tempo è prevista una riduzione del 30% da parte di Amazon stessa, il che lo porta ad avere un costo effettivo di soli 369 euro. La garanzia per il suo acquisto non cambia, sempre 2 anni, con piena riparazione di tutti i difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo. Se lo volete acquistare, vi potete collegare qui.

Il prodotto viene spedito direttamente a domicilio da parte di Amazon, con consegna in tempi estremamente brevi. Presenta un livello di pressione sonora relativamente ridotto, essendo comunque compreso tra 47 e 52 dB, sempre considerando di impostare il Pinguino ad una velocità minima (sono 3 quelle effettivamente disponibili).