MediaWorld ha le migliori offerte, i dispositivi più esclusivi e i brand più conosciuti che vi aspettano! Non troverete promozioni così favolose in nessun altro store di tecnologia. La varietà di prodotti tra cui scegliere è così vasta che non saprete da dove iniziare! Potete optare per uno smartphone dalle prestazioni straordinarie e con un display eccezionale, una TV gigante con una cornice sottilissima e moderna o un tablet di ultima generazione, completo di una fantastica e utilissima penna.

E non è tutto! MediaWorld vi offre anche la comodità di uno shopping facile e veloce grazie al suo sito e-commerce. Basta usare il vostro cellulare, magari mentre siete sul bus o in pausa al lavoro, per sfogliare le offerte e fare acquisti. Il vostro ordine vi verrà spedito e recapitato direttamente a casa in tempi da RECORD. Scoprite tutte le sorprese favolose nel volantino MediaWorld e preparatevi a cogliere occasioni uniche e pazzesche!

Volantino Mediaworld: articoli tech a basso costo

Nell’ultimissimo volantino, valido sia online che in negozio, da MediaWorld spiccano alcune offerte imperdibili che non potete lasciarvi sfuggire. Tra queste, il potente e straordinaria TV Samsung da 55″ e tecnologia 4K , disponibile al prezzo sensazionale di soli 599 euro. Se preferite Hisense, c’è l’incredibile Smart TV $K da 43″ che potete ora avere al prezzo stracciato 329 euro. Amanti dei prodotti Apple? MediaWorld ha un’offerta imperdibile sulle AirPods Pro di seconda generazione per voi. Il device è proposto ora a un prezzo extra vantaggioso di appena 224 euro.

Per gli appassionati di smartphone, MediaWorld ha in serbo per voi i modelli più recenti e performanti. L’Honor X8 boost, con tanto di Buds X6 incluse, è disponibile a un eccezionale prezzo di 249 euro, mentre l’imperdibile Motorola G62 5G vi aspetta a soli 129 euro. Non dimenticate il super conveniente OPPO A79 5G, in vendita esclusiva al costo straordinario e ribassato di 199 euro. Se cercate un accessorio tecnologico unico per ascoltare la musica vi consigliamo lo Speaker Sony Bluetooth eccezionalmente acquistabile a soli 99 euro. Che ne dite? Se vi dovesse servire altro, ad aspettarvi qui sotto c’è l’intero volantino! Andate sul sito ufficiale cliccando qui e procedete con le vostre pazze compere.