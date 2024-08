Le cuffie Philips sono tra le più economiche disponibili su Amazon, rappresentano la perfetta occasione per riuscire ad avere libero accesso all’ascolto di buona musica, riuscendo allo stesso tempo a risparmiare molto più denaro di quanto avreste mai immaginato.

L’occasione è ghiottissima, sul mercato è possibile trovare cinque colorazioni differenti, che cambiano proprio solo per il colore, non per altre specifiche tecniche, oltre a due varianti: 2020 o 2024. Il sistema di controllo si affida ad una serie di pulsanti fisici dislocati interamente sul padiglione di destra, sono cuffie over-the-ear completamente bluetooth, che risultano quindi perfettamente compatibili con la maggior parte dei dispositivi in commercio, a prescindere dal sistema operativo di riferimento (sia esso Android o iOS).

Cuffie Philips: che occasione su Amazon

Una vera e propria occasione su Amazon per l’acquisto delle cuffie Philips, modello H4205BL/00, prodotto con pulsante Bass Boost per andare ad incrementare il livello dei bassi, ad un prezzo praticamente mai visto: solo 19,99 euro, approfittando così di uno sconto del 60% sul valore iniziale di 49,99 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

Le cuffie possono facilmente essere trasportate, in quanto sono ripiegabili su loro stesse, integrano funzionalità di ricarica rapida, essendo comunque completamente bluetooth hanno una batteria integrata. Sono 29 le ore promesse di riproduzione continuativa, in questo modo gli utenti hanno davvero la possibilità di utilizzarle per un lungo periodo, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica completa. L’ergonomia, dati alla mano almeno, sembra essere più che buona, essendo comunque realizzate con buoni materiali, di ottima qualità generale, anche la gomma sui padiglioni auricolari risulta essere discreta, riuscendo ad isolare senza troppa difficoltà gli utenti dall’ambiente circostante, anche se va detto essere completamente assente la cancellazione attiva del rumore (la cosiddetta ANC).