WhatsApp continua a innovarsi con l’introduzione di una funzione che promette di semplificare la gestione delle notifiche. Con l’aumento esponenziale del numero di messaggi che riceviamo ogni giorno, è facile sentirsi sopraffatti. Ecco perché questa nuova funzionalità si rivela particolarmente utile. Ora è infatti possibile contrassegnare tutti i messaggi come letti con un semplice gesto. Eliminando così le fastidiose indicazioni rosse che segnalano le chat non lette.

WhatsApp: altre specifiche e novità in arrivo

Per attivare questa funzione, basta seguire pochi passaggi. Dopo aver aperto WhatsApp, bisogna scorrere verso il basso per visualizzare la barra di ricerca e i filtri disponibili. Toccando e mantenendo premuta l’ opzione “Tutti” per circa un secondo, si sblocca la voce“Segna come letto”. Con un solo click quindi, tutti i messaggi saranno segnati come letti. Permettendo così di azzerare rapidamente la lista delle chat non aperte. Tale funzionalità è compatibile con i dispositivi sia Android che iOS e si applica anche ai filtri “Preferiti” e “Gruppi”. Rendendola una soluzione versatile per la gestione delle comunicazioni.

Oltre a quanto appena descritto, WhatsApp ha introdotto anche una funzione aggiuntiva. Quest’ ultima riguarda la gestione degli eventi all’interno delle chat di gruppo. Si tratta di un’ opzione pensata per semplificare alcune attività all’ interno di una community. Come l’organizzazione e la condivisione delle informazioni relative a eventi, riunioni o appuntamenti. Per utilizzarla è sufficiente accedere alla chat desiderata e premere il segno “+” accanto alla barra di testo. Successivamente, selezionare l’opzione “Evento” e inserire tutti i dettagli. Come la posizione e le indicazioni stradali.

Una volta creato l’ appuntamento, esso verrà visualizzato in cima alla chat di gruppo. Così da garantire che tutti i membri possano accedere alle informazioni in modo semplice ed immediato. In caso di ulteriori domande o chiarimenti, gli utenti potranno interagire direttamente nella finestra dell’evento. Tutto ciò senza interrompere mai il flusso della conversazione principale.