Il noto smartphone di casa Apple, iPhone, come tutti i device è in grado di ricevere telefonate da qualsiasi numero, una funzionalità del tutto normale ma che alle volte può rivelarsi decisamente problematica non tanto per la natura stessa della feature, bensì nel caso si ricevano telefonate da numeri sgraditi, come ad esempio call center, aggressivi o truffatori che cercano di derubare informazioni sensibili sulla nostra persona.

Ovviamente non possiamo prevedere quando riceveremo questa tipologia di telefonata né da quale numero quest’ultima arriverà, ciò nonostante il telefono di casa Apple offre un pool di funzioni che servono a tutelare la nostra tranquillità e la nostra sicurezza tra le quali spicca anche la possibilità di bloccare per l’appunto le telefonate sgradite, vediamo insieme come fare.

Come bloccare i contatti sgraditi

Per bloccare le telefonate da contatti sgraditi la procedura da seguire molto semplice, una volta sbloccato iPhone recatevi nelle impostazioni e fate tap sulla voce blocco chiamate e identificazione, dopodiché selezionate la voce blocca contatto e a questo punto scorrendo tra tutti i vostri contatti potrete identificare il numero che volete bloccare e procedere al blocco, in tal modo non riceverete più telefonate da quello specifico contatto, se invece il numero che vi sta tormentando non è tra i vostri contatti salvati la procedura consiste nel recarvi sul compositore, fare tap sulla scheda recenti e poi fare tap sull’icona Info che affianca il numero di telefono da bloccare nella lista delle telefonate recenti, dopodiché potrete selezionare la voce blocca contatto anche in questo menu e il numero di telefono verrà aggiunto alla black list di numeri bloccati.

Si tratta di una procedura molto semplice, ma che nel caso di telefonate intensive da parte di truffatori o campagne di marketing aggressive, può sicuramente giovare alla vostra tranquillità, ora avete dunque gli strumenti per stare più sereni.