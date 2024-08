Presto potrebbero arrivare sul mercato una novità interessante proveniente da Intel. Sembra, infatti, che i prossimi CPU Core Ultra 200 destinati ai PC desktop potrebbero presentare anche i modelli Core Ultra 3. A presentare tale scenario possibile è stato il leaker OneRaichu. Secondo una sua dichiarazione, l’offerta Arrow Lake potrebbe includere anche nuovi dispositivi di fascia bassa. Quest’ultimi potrebbero aggiungersi ai modelli Core Ultra 5,7 e 9. Di cui, negli ultimi mesi, sono emerse diverse possibili informazioni.

Intel raggiunge un nuovo traguardo per i suoi processori

I nuovi modelli in questione potrebbero essere denominati Core Ultra 3 205 e 215. Quest’ultimi saranno caratterizzati da una configurazione costituita da 8 core in totale. Al momento non ci sono molti dettagli su suddetta novità. A tal proposito, non è ancora chiaro se gli 8 core saranno tutti E-core o tutti P-core. C’è ancora un’altra alternativa che contempla un mix delle due.

Secondo quanto dichiarato dal leaker i modelli Core Ultra 3 potrebbero presentare un’impostazione ben precisa. Quest’ultima avrebbe 4 P-core e 4 E-core. Secondo alcune indiscrezioni emerse online si tratta di una configurazione che deriva dai Core Ultra 5, dunque con 4 E-core e 6 P-core.

Se tale impostazione fosse effettiva, Intel potrebbe spegnere due P-core. Oppure potrebbe recuperare i die non completamente funzionanti. Come anticipato non ci sono ulteriori informazioni. Dunque, sarà necessario attendere che Intel rilasci ulteriori dettagli. Secondo alcune indiscrezione Arrow Lake dovrebbe essere presentato al pubblico il prossimo mese di settembre. Successivamente, il debutto dovrebbe avere inizio ad ottobre.

Quest’ultime tempistiche sono state ipotizzate dopo che l’evento Intel Innovation è stato rimandato. Mentre prima era previsto per il 24 e il 25 settembre ora è stato posticipato al 2025. Considerando tali cambiamenti non è ancora chiaro quando arriveranno le nuove proposte di Intel. Sarà necessario attendere per avere ulteriori conferme. Inoltre, solo in tal modo sarà possibile comprendere quali saranno le prossime date di rilascio pensate per i nuovi processori per desktop dell’azienda.