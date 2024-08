WhatsApp continua a evolversi e a sperimentare nuove funzionalità per migliorare l’esperienza utente. Nella versione beta 2.24.17.10 per Android, gli sviluppatori hanno introdotto le prime tracce di una nuova funzione. Quest’ ultima mira a rendere gli avatar, già presenti nell’app dal 2022, un elemento sempre più centrale nella personalizzazione del profilo. Tale novità consentirà agli utenti di visualizzare l’avatar di un contatto direttamente dalla schermata delle informazioni. Semplicemente eseguendo uno swipe sull’immagine del profilo. In pratica, oltre alla possibilità di utilizzare l’avatar come immagine principale, la nuova funzione aggiunge una dimensione in più. Ovvero l’avatar diventerà una sorta di “seconda immagine” nascosta dietro la foto principale, visibile con un semplice gesto.

WhatsApp: redesign e nuove possibilità di personalizzazione

Questa novità testimonia la volontà del team di WhatsApp di promuovere l’utilizzo degli avatar in più contesti all’interno dell’applicazione. Al momento, la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è nemmeno completa nella versione beta. Resta quindi incerto quando sarà disponibile per tutti nella versione stabile dell’app.

Ma non è tutto. Insieme a questa funzionalità, WhatsApp ha in programma un vero e proprio restyling degli avatar. I quali cambieranno aspetto e offriranno nuovi livelli di personalizzazione. Essi, infatti, sono destinati a trasformarsi, diventando più ricchi di dettagli e capaci di rispondere alle esigenze degli utenti in modo ancora più sofisticato. Anche se al momento queste sono solo speculazioni.

Insomma, anche se non è ancora chiaro quanto tempo sarà necessario per vedere queste novità nella versione ufficiale della piattaforma, l’intenzione degli sviluppatori è evidente. Gli avatar sono destinati a giocare un ruolo sempre più importante. Non ci resta che attendere e vedere come tutto ciò sarà accolto dal pubblico. In ogni caso, si tratta comunque di una novità divertente che, almeno per il momento, sembra non sia stata ancora utilizzata da altre piattaforme Meta. L’ attesa sarà all’ altezza delle aspettative?