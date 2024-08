Continua a crescere sempre di più il già vasto catalogo di smartphone di fascia entry-level del noto produttore tech Realme. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato in veste ufficiale il nuovo Realme C63 5G. Questo modello va così ad accompagnare quello base con supporto alla connettività 4G annunciato lo scorso mese di maggio. Rispetto a questo modello, troviamo sicuramente alcune piccole differenze, fra cui in primis il processore. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme C63 5G arriva ufficialmente, ecco le sue caratteristiche principali

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Realme ha ampliato la sua gamma di prodotti con un nuovo smartphone di fascia entry-level. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Realme C63 5G. Rispetto al precedente modello che aveva solo supporto per la connettività 4G, il nuovo modello permette di navigare con le nuove reti 5G.

Il processore montato a bordo, infatti, è soc MediaTek Dimensity 6300. A supporto sembra che siano disponibili solo due tagli di memoria con fino a 8 GB di RAM e con fino a 128 GB di storage interno, espandibile comunque tramite scheda microSD. Rispetto al precedente modello con supporto al 4G, qui troviamo anche delle differenze.

Abbiamo infatti qualche piccolo passo in dietro dal punto di vista della fotocamera. Il nuovo modello può infatti contare sulla presenza di un sensore fotografico principale da 32 MP più un secondo sensore ausiliario da 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è invece da 8 MP. Cambia poi anche leggermente la potenza della ricarica supportata. Lo smartphone dispone infatti di una batteria con una capienza di 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 10W. Rimane poi il sistema operativo installato a bordo che è Android 14 con l’interfaccia utente personalizzata da Relme.

Prezzi e disponibilità

Per il momento il nuovo Realme C63 5G sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano ad un prezzo al cambio di circa 285 euro.