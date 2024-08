Una vera e propria offerta da non perdere vi attende in questi giorni su Amazon, dove potete pensare di acquistare il bellissimo Apple iPhone 13, disponibile sul mercato da un paio d’anni ormai, ad un prezzo estremamente conveniente e favorevole.

La promozione si applica sulla variante con 128GB di memoria interna, tale caratteristica è da tenere assolutamente bene a mente, per il fatto che la ROM non è più incrementabile, e di conseguenza l’utente si ritrova a dovervici fare affidamento sul lungo periodo, senza modifiche. La colorazione in offerta è la Verde, sul mercato se ne possono trovare differenti, ma allo stesso tempo potrebbero cambiare anche i prezzi di vendita.

Apple iPhone 13: lo sconto incredibile su Amazon

Il prezzo che gli utenti possono cogliere al volo giusto questi giorni è di 569 euro, un risparmio notevole se considerate che lo stesso prodotto è stato originariamente commercializzato a 759 euro, e che risulta essere oggi disponibile con una riduzione di quasi 200 euro sul listino originario. Premete qui per l’acquisto.

Osservandolo in maniera dettagliata da più vicino, possiamo notare avere dimensioni inferiori alla media, essendo uno smartphone da 146,7 x 71,5 x 7,65 millimetri di spessore, ed un peso che si aggira attorno ai 174 grammi. Il display è un componente da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione 1170 x 2532 pixel, capace di raggiungere 460ppi, approfittando dell’ottimo display Super Retina XDR OLED, anche se comunque si ferma ad un refresh rate di “solo” 60Hz. Il comparto fotografico, come tutti i modelli della stessa serie, è composto da due sensori nella parte posteriore: entrambi da 12 megapixel, capaci di scattare istantanee al massimo in 4000 x 3000 pixel, con un angolo di visione di 120 gradi, mentre anteriormente è stato posizionato un sensore da 12 megapixel con apertura F2.2, sempre riuscendo a realizzare scatti in 4K a 60fps.