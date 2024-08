Oppo Enco Air3i sono auricolari true wireless disponibili davvero ad un prezzo da saldo su Amazon, a conti fatti la spesa che gli utenti si ritrovano a sostenere è una delle migliori di sempre, approfittando a tutti gli effetti di un risparmio davvero più unico che raro.

Il modello disponibile scontato è di fascia medio-bassa, compatibile con qualsiasi sistema operativo in commercio, sia esso Android o iOS nel pieno delle proprie funzionalità. Sono cuffiette true wireless che lontanamente ricordano i prodotti dell’azienda di Cupertino, mettendo sul piatto una ergonomia più che buona nella maggior parte delle occasioni, senza arrecare particolare fastidio a tutti gli utenti che sceglieranno di indossarle anche per lungo periodo.

Oppo Enco Air3i: gli auricolari costano poco su Amazon

Risparmio fuori di testa sull’acquisto di uno dei migliori prodotti in termini di rapporto qualità/prezzo, le cuffiette Oppo Enco Air3i, infatti, sono disponibili su Amazon di listino a 59 euro, ma solamente in questi giorni è possibile approfittare della riduzione del 33%, che le porta ad avere un costo finale di soli 39 euro. Per effettuare l’ordine vi potete collegare qui.

In termini pratici, le cuffiette presentano driver da 13,4 millimetri, capaci di raggiungere una potenza massima decisamente elevata, e grazie al collegamento bluetooth 5.3, viene garantito l’utilizzo in un raggio complessivo di 10 metri. I controlli sono completamente touch, si focalizzano interamente sulla singola cuffietta, mentre la cancellazione del rumore IA che potete leggere all’interno della descrizione su Amazon, viene attivata solo ed esclusivamente nel momento in cui verranno effettuate le chiamate, così da riuscire ad isolare perfettamente la voce dell’utilizzatore dall’ambiente circostante, permettendogli di raggiungere la massima qualità con il minimo sforzo. Per maggiori informazioni vi potete collegare alla pagina che vi abbiamo linkato in precedenza.