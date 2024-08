Su Google Meet sta per arrivare una nuova funzione che si basa sull’intelligenza artificiale. La nuova opzione offre una nuova modalità per gestire le proprie riunioni e fa parte degli strumenti introdotti con Gemini AI. Ma di cosa si tratta nello specifico?

La nuova funzione permette ai partecipanti di ottenere una trascrizione fedele delle proprie riunioni. L’intelligenza artificiale, infatti, “prende appunti” e poi riassume quanto detto. La funzione si chiama “Prendi appunti per me” e promette di rivoluzionare l’esperienza su Google Meet.

La nuova funzione AI su Google Meet

Gli appunti generati dall’intelligenza artificiale vengono poi archiviati all’interno di una cartella del proprietario della riunione sul suo account Drive.

Lo scopo di suddetta funzione, come dichiarato da Google, è quello di facilitare le riunioni. Ciò permettendo ai partecipanti di concentrarsi sulla conversazione. Gli utenti non dovranno preoccuparsi di prendere appunti manualmente perché ora l’intelligenza artificiale lo fa al posto loro. Tale impostazione potrebbe dunque cambiare in modo totale il modo in cui vengono condotte le riunioni online su Meet.

Come spesso accade quando si parla di intelligenza artificiale sono però sorte alcune preoccupazioni riguardo la privacy degli utenti coinvolti e delle loro conversazioni. Ciò considerando che l’intelligenza artificiale effettuerà una trascrizione totale di ciò che viene detto durante la riunione da tutti i partecipanti.

La funzione verrà inizialmente resa disponibile solo per i clienti Google Workspace. Ciò con le licenze Messaging add-on, Gemini Enterprise, AI Meetings e Gemini Education Premium. Gli amministratori avranno il controllo sulla funzione. Dunque, potranno decidere se attivarla, se renderla disponibile per gruppi specifici oppure per tutta l’organizzazione.

La diffusione di “Prendi appunti per me” su Google Meet inizierà domani, il 13 agosto. Secondo quanto riportato dovrebbe essere resa disponibile per tutti gli utenti entro il 21agosto. Per il momento non è ancora noto quando la funzione AI arriverà nella versione “pubblica” dell’applicazione. Bisognerà attendere il rilascio di comunicazioni ufficiali per saperne di più.