Instagram continua ad evolversi e migliorare. Il team di sviluppatori lavora ogni giorno per introdurre nuove funzioni e modifiche grafiche. In tal modo viene offerta agli utenti un’esperienza unica e all’avanguardia. D’altronde Instagram rappresenta una delle piattaforme social più apprezzate in tutto il mondo e con un maggiore livello di personalizzazione l’app conquista un’utenza sempre maggiore.

A tal proposito, sta per arrivare una nuova funzione che promette di introdurre novità interessanti per tutti gli utenti.

Nuova funzione in arrivo su Instagram: cosa aspettarsi?

La novità in questione permette agli utenti di accedere ad una nuova opzione molto simile a Snap Map di Snapchat. La nuova funzione ha lo scopo di dare un maggiore contesto ai contenuti che vengono pubblicati su Instagram. L’opzione in questione offre agli utenti la possibilità di pubblicare aggiornamenti su una mappa. La posizione dipende dal luogo in cui foto e video sono stati realizzati.

Dopo la sua creazione la mappa può essere condivisa con i propri follower insieme ai relativi aggiornamenti che possono essere visualizzati in sequenza. È evidente quali siano i dettagli in comune con la funzione di Snapchat. CI sono però anche delle differenze. La principale di quest’ultime riguarda le impostazioni relative alla privacy. Nel caso di Instagram sono presenti dei limiti stringenti. Infatti, gli utenti potranno selezionare solo un gruppo specifico di individui con cui condividere l’aggiornamento. Meta ribadisce che si tratta di uno strumento opt-in con i suoi relativi controlli sulla condivisione della posizione.

La funzione è al momento in fase di test per un numero ristretto di utenti. Inoltre, coinvolge solo alcuni mercati specifici. A dichiararlo è Christine Pai, un portavoce di Meta, che ha anche evidenziato come gli sviluppatori della funzione si concentreranno con attenzione sulla sicurezza di tutti i loro utenti. Al momento, ciò è tutto quello che è stato condiviso sulla nuova funzione. Non è ancora noto quando la nuova funzione arriverà su Instagram e sarà disponibile per tutti gli utenti.