Dopo ben sette anni dall’ultimo aggiornamento che ha coinvolto il numero massimo di contenuti condivisibili all’interno di un post, Instagram rilascia una novità che coinvolge i tanto apprezzati caroselli: adesso gli utenti potranno condividere fino a venti foto o video in un unico post.

La piattaforma aveva fissato a dieci il numero di foto e video condivisibili attraverso un unico carosello tramite un aggiornamento rilasciato nel 2017. Negli scorsi giorni è arrivata la novità, che non è stata accompagnata da alcuna pubblicazione ufficiale se non un post sul profilo ufficiale Instagram e da una notifica che si presenta agli utenti al momento della creazione del carosello.

Instagram aumenta il numero di contenuti da inserire in un carosello

TikTok detiene ancora il primato con i suoi 35 contenuti massimi da inserire in un unico post ma Instagram, seppur con un ritardo non indifferente, si avvicina al trend aumentando da 10 a 20 il numero massimo di foto e video da inserire in un carosello. Gli utenti apprezzeranno sicuramente le nuove possibilità offerte dalla piattaforma, che mira così a consentire agli utenti di operare una selezione meno rigida dei contenuti da inserire in un post così da mantenere il feed sempre più coerente e snello. A favorire il successo della novità compensa anche il contestuale successo di quello che viene definito photo dump, cioè la tendenza a raccogliere foto e video del tutto differenti tra loro da condividere in blocco e accompagnati da un brano musicale.

L’arrivo della novità era stato anticipato da indiscrezioni trapelate in rete già parecchi mesi fa ma non vi era alcuna conferma ufficiale circa il suo debutto. Adesso, invece, tutti potranno sfruttare l’opportunità introdotta da Instagram. Chi non ha ancora la possibilità di sfruttare la nuova funzione dovrà semplicemente mantenere aggiornata l’app così da poter ricevere le ultime novità rilasciate dalla piattaforma.