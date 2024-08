WhatsApp: il nuovo trucco permette di spiare i fidanzati GRATIS

Le persone un tempo avevano paura di utilizzare WhatsApp perché si vociferava che ci fossero applicazioni in grado di spiarne i contenuti. Effettivamente tutto ciò era vero, ma ormai sono anni che tutto questo non accade più. L’applicazione si è abbattuta fortemente per eliminare una volta per tutte quelle piattaforme che erano in grado di riuscire a recuperare il contenuto delle chat di altri utenti.

In qualche anno di battaglia WhatsApp ci è riuscita: non esistono più applicazioni di quella tipologia ed infatti ora tutti sono più tranquilli. A quanto pare però da diversi mesi si starebbero diffondendo nuove piattaforme utili, mediante applicazioni di terze parti. Queste, che al momento sono riconosciute come legali al 100% in quanto non sono invasive come le applicazioni spia di un tempo, sono diventate famosissime. Tra queste ce n’è una in particolare che sta riuscendo a coinvolgere anche gli utenti meno propensi.

WhatsApp: spiare il prossimo è diventato semplicissimo ma solo per quanto concerne i suoi movimenti

Chi ha dato uno sguardo al web negli ultimi anni ha capito che un’applicazione in particolare sarebbe potuta risultare fondamentale. Stiamo parlando di Whats Tracker, piattaforma che riesce a spiare i movimenti degli utenti che usano WhatsApp. Tutti sanno che gli utenti della celebre applicazione possono decidere di non mostrare il loro ultimo accesso o semplicemente di non mostrarsi online.

Usando invece questa piattaforma di terze parti, tutto ciò viene annullato. Gli utenti che usano Whats Tracker infatti si ritrovano a recedere una notifica ogni volta che i contatti da loro scelti entrano o escono da WhatsApp. Ovviamente è tutto gratuito e legale al 100%, senza alcun tipo di tranello. Non ci saranno dunque più segreti e tutto ciò senza rendere conto all’utente spiato. L’applicazione al momento è disponibile solo in formato apk per gli utenti con un dispositivo Android.