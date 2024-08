A quanto pare MediaTek non lavoro solo alle CPU di fascia altissima, per intenderci il MediaTek Dimensity 9400, ma anche ad altri modelli, un esempio sono le CPU della famiglia Helio, che ora si trovano alla generazione G99 ma che stanno assistendo all’arrivo di un nuovo modello, il G100, il quale introdurrà un modem 4G ma nessun cambiamento troppo radicale.

Caratteristiche

Il SoC in questione è realizzato con processo produttivo a 6 nm, integra una CPU octa-core formata da due core ad alte prestazioni: Arm Cortex-A76 @2,2 GHz e sei core ad alta efficienza: Cortex-A55 @2,0 GHz.

Come interfaccia per le memorie abbiamo la LPDDR4x e UFS 2.2, la GPU è invece una Arm Mali-G57 MC2, ovvero dual-core, sa gestire tranquillamente display con risoluzione 2.520 x 1.080 pixel a 120 Hz, MediaTek lo descrive come un chip da gaming.

Per il resto ancora una volta G100 si configura letteralmente identico al modello precedente, le uniche novità rilevanti sono la possibilità di gestire una risoluzione massima della fotocamera maggiore, da 108 MP a 200 (o da 16+16 a 32+32, in caso di cattura da due sensori) a cui si aggiunge il nuovo modem 4G Cat.13.

Il chip è già in circolazione in India, a lasciare da pensare è però il fatto che non ci sia il supporto al 5G, gli smartphone dalle nostre parti che non hanno il 5G sono ormai rari e fanno parte delle primissime fasce del mercato, ciò lascia pensare che Helio G100 non arriverà nel mercato europeo o potrà essere inserito nella fascia entry level, cosa paradossale per un chip definito da gaming come detto da MediaTek.

Non rimane dunque che attendere per vedere le mosse dell’azienda che però sembra proprio puntare forte sul mercato dei chip ultimamente con l’arrivo di nuove soluzioni, ricordiamo infatti che a Ottobre assisteremo all’arrivo del processore che punta a competere con lo Snapdragon 8 Gen 3, il Dimensity 9400.