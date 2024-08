Il settore delle auto elettriche in Cina, pare stia affrontando un momento di grande incertezza. A farne le spese è Human Horizons. Una delle aziende più promettenti, proprietaria del marchio di veicoli elettrici di lusso HiPhi. Essa infatti, attualmente, sembra trovarsi in una situazione piuttosto critica. L’8 agosto, il Tribunale del Popolo della Zona di Sviluppo Economico e Tecnologico di Yancheng ha accolto la richiesta della società per entrare in amministrazione straordinaria. Questo passo si è reso necessario.

Poiché la Human non è riuscita a far fronte ai suoi obblighi finanziari. Arrivando ad accumulare debiti superiori al suo patrimonio.

Futuro incerto per Human Horizons: fallimento alle porte

Il fallimento di Human Horizons non è un caso isolato. Ma potrebbe essere il primo di una lunga serie in un settore che, negli ultimi anni, ha visto la nascita di circa 300 nuovi marchi. La crescita accelerata, favorita dal sostegno delle autorità cinesi, ha creato un mercato altamente competitivo e fragile. Le recenti difficoltà finanziarie della suddetta società, indicano che molti altri brand potrebbero trovarsi in situazioni simili. Tali problematiche includono ritardi nel pagamento degli stipendi e l’interruzione della produzione nel suo stabilimento di Yancheng. A tal proposito, le autorità hanno già fatto sapere che non sono previste misure di salvataggio per la maggior parte delle aziende in crisi, a meno di casi eccezionali.

Entrata in una fase di “pre-riorganizzazione” che durerà sei mesi, Human Horizons ha ora il compito di collaborare con gli amministratori nominati dal tribunale per tentare di salvare se stessa. Le possibilità di successo però sembrano esigue. in quanto, le speranze che l’azienda riesca a evitare il fallimento sono ormai ridotte al minimo.

Il marchio HiPhi, conosciuto per il suo design innovativo e futuristico, rischia di scomparire dal mercato. Questo evento rappresenta un monito per l’intero settore. In quanto indica che solo le realtà con una solida base finanziaria e una strategia ben definita potranno sopravvivere alla selezione naturale che sembra ormai inevitabile. Con il destino di Human Horizons praticamente segnato, il futuro delle auto elettriche in Cina appare sempre più incerto e instabile.