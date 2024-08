Xiaomi: smartphone con batterie da 7500 mAh e ricarica rapida

Xiaomi crea una batteria da 7500 mAh per i prossimi smartphone

Dopo aver dedicato la sua attenzione alla realizzazione dello smartphone pieghevole a conchiglia più sottile degli ultimi tempi,rivolge uno sguardo alla batteria dei suoi prossimi dispositivi. Il colosso cinese si pone l’obiettivo di offrire smartphone con batterie capaci di offrire una maggiore autonomia e proprio a tal fine lavora a unain grado di supportare la ricarica rapida.

Fonte della volontà di Xiaomi è il leaker Digital Chat Station, che su Weibo rivela le mosse dell’azienda, che sarebbe impegnata nella ricerca di soluzioni tramite le quali poter dotare i suoi prossimi smartphone di batteria da 7000 mAh o 7500 mAh. Attualmente Xiaomi sarebbe a lavoro sullo sviluppo di ben cinque soluzioni differenti che potrebbero includere anche il supporto alla ricarica rapida.

In un futuro non troppo lontano, dunque, Xiaomi proporrà degli smartphone che avranno la capacità di offrire una maggiore autonomia e che potranno raggiungere il 100% tramite cicli di ricarica molto brevi. È comunque importante osservare che, l’aumento della capacità della batteria, se non accompagnato da un upgrade della velocità di ricarica rapida, richiederà un ciclo di ricarica più lungo: si stima, infatti, che potrebbero essere necessari circa 60 minuti per raggiungere il 100% di autonomia su uno smartphone con batteria da 7500 mAh.

Non è da escludere la possibilità che l’azienda sviluppi contemporaneamente una ricarica rapida ancora più veloce, soprattutto tenendo conto delle voci per le quali Realme sarebbe quasi pronta a procedere con la presentazione della sua nuova ricarica rapida a 300W.

È ancora troppo presto per avanzare ipotesi chiare riguardo quelle che saranno le prossime mosse dell’azienda su tal fronte. Fa comunque riflettere l’attenzione riservata dalla stessa a un dettaglio che da sempre interessa i consumatori e che continua ad essere parzialmente sottovalutato da aziende come Apple, ancora lontane dal proporre un sistema di ricarica rapida e attente a incrementare con parsimonia la capacità delle batterie presenti su iPhone.