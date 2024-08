WindTre ha annunciato un’ulteriore proroga della sua offerta Limited Edition per il servizio di rete fissa Super Internet Casa 5G con tecnologia FWA Outdoor. La promozione, inizialmente prevista fino al 17 Marzo 2024, è stata estesa fino al 31 Agosto 2024. Permettendo così ai clienti, di alcuni comuni selezionati, di beneficiare di uno sconto sul costo mensile e dell’azzeramento del prezzo di attivazione. Tale offerta è valida per tutti i nuovi iscritti che si trovano in aree coperte da questa. La quale attualmente, sembra includere circa 4154 comuni in tutta Italia.

WindTre: dettagli sull’installazione e le condizioni

La Promo Limited Edition prevede un canone mensile di 23,99€ per le nuove attivazioni. Prezzo che si applica sia per le sole linee fisse che per i clienti che scelgono di combinare il servizio fisso con quello mobile. Per coloro che desiderano includere Netflix, il costo mensile è di 33,99€. In più, la promo include anche la fornitura gratuita di modem Wi-Fi e antenna 5G per i primi 48 mesi. Il tutto ad un prezzo totale di 12,99€ al mese per l’intero periodo, comprendente sia il modem che l’antenna. Questa iniziativa si estende a tutti i clienti che, dal 22 Aprile 2024, possono anche approfittare di 12 mesi di Amazon Prime senza costi aggiuntivi. Esso include anche Prime Video e l’accesso a contenuti esclusivi.

Il servizio FWA Outdoor 5G di WindTre richiede l’installazione di un’antenna esterna e di un modem interno. L’installazione può avvenire su balconi, tetti o edifici con cappotto termico, previa verifica tecnica e autorizzazioni necessarie. In caso di disdetta anticipata, è previsto un costo di 22€ più IVA, oltre alle rate residue per l’attrezzatura.

Per ulteriori dettagli o per verificare la disponibilità della promo, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di WindTre o contattare direttamente il servizio clienti. Insomma, con questa estensione, l’ operatore continua a offrire soluzioni vantaggiose per chi cerca una connessione stabile e veloce anche in assenza di copertura FTTC o fibra FTTH.