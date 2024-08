Patrick Spence, CEO di Sonos, ha dichiarato che i risultati ottenuti nel terzo trimestre per quanto ottimi sono stati in parte oscurati. Ma cosa è successo? Mentre le cuffie Ace sono state un vero successo, la nuova app ha portato a diversi problemi. Dettaglio, quest’ultimo, che ha portato a numerose critiche da parte del pubblico.

Il CEO ha dichiarato che l’azienda è subito intervenuta per affrontare suddetti problemi. Ci tiene però a sottolineare che si tratta di un problema isolato e che la loro storia è contraddistinta da successi e soddisfazione per i loro utenti.

Sonos interviene sui recenti problemi riscontrati

La priorità dell’azienda, al momento, è quella di correggere la nuova app. Per quanto tali interventi siano impellenti finiranno inevitabilmente per rallentare la roadmap di Sonos. Nel dettaglio, l’azienda potrebbe decidere di posticipare il rilascio di alcuni prodotti il cui arrivo era previsto entro l’anno.

Il CEO ha ribadito che al momento l’obiettivo principale di Sonos è quello di risolvere i problemi riscontrati con l’app per garantire un’esperienza affidabile ed efficiente al pubblico. Solo quando si raggiungerà il livello di qualità ritenuto soddisfacente la produzione riprenderà. Tra di dispositivi che subiranno tale rallentamento sarà la soundbar, il cui nome in codice è Lasso.

Secondo Spence il problema principale è stata la fretta con cui si è deciso di rilasciare la nuova app. Ciò ha portato alla presenza di numerosi bug e problemi già al momento del lancio. Dunque, era inevitabile che l’esperienza non risultasse al meglio.

L’azienda si è scusata per l’accaduto e promette l’arrivo di aggiornamenti. Inoltre, per guadagnare nuovamente la fiducia del pubblico verranno rilasciate diverse promozioni dalla durata di almeno sei mesi. Nel frattempo, si continua a lavorare per risolvere le difficoltà riscontrate. L’attuale versione dell’app risulta già migliorata rispetto alla prima. Sonos assicura che il processo andrà avanti così, con cambiamenti in arrivo ogni due settimane, per garantire una funzionalità efficiente nel più breve tempo possibile.