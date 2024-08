Il 28 agosto, HMD Global svelerà il tanto atteso Barbie Phone, un dispositivo che celebra il successo del film Barbie attraverso un design ispirato agli anni ’90 e uno stile giocattoloso che riflette il mondo della famosa bambola. Questo cellulare è frutto della collaborazione con Mattel e rappresenta un omaggio all’iconico personaggio in un formato decisamente retrò.

Caratteristiche tecniche del Barbie Phone

Le anticipazioni rivelate dall’ente di certificazione cinese TENAA hanno svelato dettagli interessanti sul nuovo flip phone. Le immagini pubblicate mostrano chiaramente il design a conchiglia del Barbie Phone, caratterizzato da una scocca di un vivace rosa shocking, in perfetto accordo con il tema Barbie. La parte posteriore del dispositivo riporta il nome “Barbie” insieme al logo HMD, mentre una banda argentata decorativa aggiunge un tocco di eleganza. La fotocamera principale si trova nella parte superiore del retro, conferendo un aspetto distintivo al telefono.

Il Barbie Phone, pur riprendendo elementi del Nokia 2660 Flip, presenta alcune differenze significative. Ad esempio, la RAM del nuovo modello è di 64 MB, superiore ai 48 MB del Nokia 2660 Flip. La memoria interna è di 128 MB, espandibile fino a 32 GB con una scheda microSD, offrendo così una capacità maggiore rispetto al modello precedente. Inoltre, il Barbie Phone è dotato di un processore da 1 GHz e di una batteria da 1.450 mAh, che sono gli stessi presenti nel Nokia 2660 Flip. I display, principale e secondario, misurano rispettivamente 2,8 e 1,77 pollici, mantenendo le stesse dimensioni del modello di riferimento.

Al momento non sono disponibili dettagli ufficiali sul prezzo del Barbie Phone, ma si prevede che il costo si aggirerà intorno a quello del Nokia 2660 Flip, attualmente venduto tra i 70 e gli 80 euro. Con questo nuovo lancio, HMD Global sembra voler attrarre non solo i fan di Barbie, da sempre in cima ai desideri di moltissimi appassionati, ma anche gli appassionati di design vintage e tecnologia retro.