Mercedes-AMG: in arrivo una nuovissima sportiva elettrica

Mercedes-AMG sta preparando il lancio di una nuova sportiva elettrica molto promettente. Le grandi capacità di quest’auto elettrificata ma potente che promette di ridefinire gli standard delle vetture ad alte prestazioni. Costruita sull’innovativa ed avanguardistica piattaforma AMG.EA (AMG Electric Architecture), questa creazione è stata avvistata già su strada durante i test. Anche solo poche immagini hanno scaturito grande entusiasmo tra i più appassionati. Il veicolo è ancora pesantemente camuffato ma le sue forme eleganti e dinamiche sono intravisibili e richiamano con chiarezza un modello altrettanto incantevole e sportivo: la celebre Mercedes-AMG GT Coupé4. L’auto dovrebbe arrivare l’anno prossimo e più ci avviciniamo alla data X più fuoriusciranno i dettagli.

Cosa si nota dalle foto spia della nuova Mercedes

La parte anteriore, come detto coperta dai teli, potrebbe presentare probabilmente la griglia Panamericana, un elemento distintivo dei modelli AMG. In questa versione sarà forse completamente chiusa, data l’assenza di un motore a combustione interna. Gli esperti hanno anche notato l’impianto frenante implementato grazie l’aggiunta con pinze dei freni in una distintiva colorazione bronzo, indicativo di alte prestazioni.

Dal punto di vista tecnico, Mercedes-AMG ha rivelato pochi dettagli, ma si sa che la sportiva sarà equipaggiata con motori elettrici a flusso assiale, sviluppati dalla società Yasa. Questi promettono eccezionalità sopraffina tramite il supportato di batterie ad alte prestazioni progettate per questo modello. Si vocifera poi che la potenza totale del veicolo possa raggiungere addirittura i 1.000 CV, un chiaro segnale delle ambizioni della Mercedes di dominare tra le auto sportive elettriche.

Anche se gli interni rimangono ovviamente nascosti, tutti si aspettano un abitacolo impressionante, ricco di tecnologia e di strumenti di alta gamma. La nuova Mercedes potrebbe avere grandi schermi digitali sia per la strumentazione che per il sistema infotainment, supportato dall’ultima versione del software MBUX di Mercedes. L’azienda continua al contempo ad investire in modelli endotermici e ibridi, questa nuova sportiva elettrica non sostituirà l’attuale Mercedes-AMG GT Coupé4 infatti ma la affiancherà. Essa darà un’alternativa superlativa a chi cerca il massimo della tecnologia e della sostenibilità.