Il Samsung Galaxy A55 può essere acquistato in questi giorni ad un prezzo veramente conveniente su Amazon, gli utenti si ritrovano a poter spendere oltre 200 euro in meno del listino originario, così da essere sicuri di avere il massimo con il minimo sforzo.

Il dispositivo viene oggi proposto con alcune specifiche tecniche di tutto rispetto, come dimensioni allineate con gli standard del momento, pari a 161,1 x 77,4 x 8,2 millimetri ed un peso di 213 grammi. Il display è comunque molto ampio, raggiungendo 6,6 pollici di diagonale, ma essendo comunque in grado di mettere a disposizione un Super AMOLED che ha risoluzione 1080 x 2340 pixel e 390 ppi, con un refresh rate che raggiunge i 120Hz.

Premete qui per avere le offerte Amazon con i codici sconto gratis in esclusiva assoluta, vi iscriverete al nostro canale Telegram ufficiale.

Samsung Galaxy A55: la promozione su Amazon

Il prezzo di questo Samsung Galaxy A55 è davvero più unico che raro, infatti avete a disposizione un risparmio veramente speciale: il valore che l’azienda sudcoreana consiglia per la sua vendita è di 514,66 euro, ma per aiutare il più possibile gli utenti all’acquisto, la spesa finale da sostenere è ridotta del 43%, così da poter spendere solamente 294,99 euro. Collegatevi qui per effettuare l’ordine.

Molto buono il comparto fotografico, che nonostante la fascia di prezzo relativamente bassa riesce a garantire ottime performance: sensore principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche un bokeh da 5 megapixel. La risoluzione massima degli scatti è di 8165 x 6124 pixel, con video che possono essere registrati in 4K a 30fps, per poi passare ad un sensore frontale da 32 megapixel con apertura F2.2. La batteria è un componente da 5000mAh, ottimo per riuscire ad utilizzare lo smartphone per lungo periodo, prima di dover essere costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica.