In questi giorni Apple, il colosso della tecnologia, ha fatto tanto parlare di sé. Il motivo ? Aver depositato un nuovo brevetto presso l’USPTO. Molti si sono chiesti di cosa si tratta. Ebbene sembra che quest’ ultimo suggerisca un possibile futuro in cui i movimenti del Vision Pro, il visore di realtà aumentata della società, potrebbero essere utilizzati anche su altri dispositivi. In particolare iPhone, iPad e Mac. Anche se le vendite dei famosi “occhiali virtuali” non sono state eccezionali e non hanno superato le aspettative, Apple sembra intenzionata a non arrendersi. Ma soprattutto a non lasciare inutilizzate le innovazioni introdotte. Il visore ha introdotto un sistema di interazione basato su movimenti delle mani, eliminando la necessità di un mouse tradizionale. Novità che l’ azienda vorrebbe riutilizzare.

Possibili applicazioni e potenziali vantaggi delle gesture secondo Apple

Il brevetto, depositato il 3 gennaio 2024 e reso pubblico il 1 agosto, si focalizza su dispositivi per esperienze di realtà virtuale e mista. Oltre che su altri device elettronici. Le illustrazioni del brevetto mostrano infatti schermi e trackpad che potrebbero essere associati ai MacBook e agli iPad. Suggerendo così che Apple stia esplorando l’idea di integrare queste gesture in una più ampia tipologia di prodotti. Gli iPhone e gli iPad, grazie alla tecnologia FaceID che già consente il riconoscimento tridimensionale del volto, potrebbero essere facilmente adattati per interpretare i gesti delle mani. Per quanto riguarda i MacBook, in futuro potrebbe persino includere tecnologie analoghe al FaceID o specifiche per il riconoscimento dei movimenti.

Anche se tutto ciò non garantisce ancora necessariamente lo sviluppo di una tecnologia, mostra comunque le direzioni che l’ azienda sta esplorando per innovare i propri prodotti. L’idea di estendere le gesture del Vision Pro a dispositivi come iPhone, iPad e Mac appare dunque più che interessante. Ma anche promettente per arricchire le modalità di interazione con i dispositivi del famoso marchio