Puget Systems, noto costruttore di PC di fascia alta, ha recentemente svelato dati rilevanti sui tassi di guasto dei processori Intel e AMD, offrendo una prospettiva interessante sulle prestazioni e l’affidabilità di questi chip. Secondo le statistiche pubblicate, i processori Intel di 13a e 14a generazione presentano un tasso di guasto di poco superiore al 2%, mentre i chip AMD Ryzen 5000 e 7000 mostrano un tasso di guasto intorno al 4%. Questi numeri risultano sorprendenti, specialmente considerando le recenti polemiche riguardanti l’instabilità dei chip Intel, che hanno dominato le notizie nelle ultime settimane.

I dati raccolti da Puget Systems su Intel e AMD

Tuttavia, i dati di Puget Systems sembrano contraddire i report di numerosi sviluppatori di giochi, che hanno segnalato tassi di guasto dei chip Intel variabili tra il 50% e il 100% nei loro ambienti di lavoro. Ulteriori analisi mostrano che i processori Intel di 11a generazione hanno avuto tassi di guasto molto più elevati, superiori al 7%, un dettaglio che non era stato ampiamente discusso fino ad ora.

È importante considerare che Puget Systems utilizza configurazioni del BIOS personalizzate e più conservative rispetto a quelle predefinite dai produttori di schede madri. Questa differenza potrebbe spiegare perché i tassi di guasto dei processori Intel più recenti appaiano meno allarmanti rispetto ad altri report del settore. Inoltre, Puget vende esclusivamente i modelli top di gamma di Intel, con una vendita mensile di circa 200 workstation, equamente divisi tra Intel e AMD.

L’azienda ha indicato che le impostazioni aggressive del BIOS fornite dai produttori di schede madri potrebbero contribuire ai problemi riscontrati, accelerando il degrado dei chip. Intel ha recentemente annunciato di aver identificato la causa principale di questi problemi e sta lavorando a un aggiornamento per prevenire futuri danni ai processori. Tuttavia, i chip già compromessi non possono essere riparati.

Nonostante i tassi di guasto relativamente più bassi per i modelli Intel più recenti, Puget Systems continua a monitorare attentamente la situazione. Per affrontare le sfide, l’azienda ha annunciato misure come il mantenimento della linea di condotta attuale, la validazione immediata degli aggiornamenti del microcodice Intel, il contatto con i clienti interessati e l’estensione della garanzia a tre anni per i chip colpiti. Questi passi riflettono l’impegno di Puget Systems nel garantire l’affidabilità dei propri sistemi e nel sostenere i clienti di fronte ai recenti problemi dei processori Intel.