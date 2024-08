Cupra Tavascan: il SUV coupé elettrico con audio Sennheiser

Il Cupra Tavascan, il SUV modello coupé full electric, arriva finalmente sul mercato. Una delle caratteristiche che più distingue questo modello Cupra è il suo avanzato sistema audio, sviluppato in collaborazione con il prestigioso marchio tedesco Sennheiser. Il team della società, guidato da José Luis Álvarez, ha lavorato a stretto contatto con Sofia Checa, ingegnere del suono di Sennheiser, per creare un sistema sonoro che produca un’esperienza immersiva e totalmente rivoluzionaria per questa speciale vettura.

Un sistema audio rivoluzionario per la Cupra Tavascan

La collaborazione tra Cupra e Sennheiser ha richiesto uno sviluppo su misura per il SUV Tavascan, con studi dettagliati sull’acustica dell’intero abitacolo. Ogni specifica è stata curato per assicurare che il suono all’interno sia il migliore possibile. Utilizzando un algoritmo proprietario e integrando 12 altoparlanti hi-fi, il sistema Cupra-Sennheiser analizza in tempo reale vari componenti musicali, come strumenti e voci, nonché le informazioni sull’acustica dell’abitacolo. Ciò permette di ridistribuire l’audio in tutta l’auto, mantenendo il suono originale e amplificando le sensazioni e le vibrazioni percepite.

L’utente ha la possibilità di scegliere tra diversi livelli di immersione sonora, da 0 a 3, selezionando modalità come Music, Speech o Club. Questo sistema avanzato garantisce che il conducente e i passeggeri possano scegliere esattamente come ascoltare musica e altri elementi audio in base alle proprie preferenze. A livello di modelli di Cupra, gli acquirenti hanno la possibilità di optare per due versioni aventi configurazioni diverse. La prima è il modello Endurance con un singolo motore capace di raggiungere i 286 CV e con un’autonomia che raggiunge un buon numero di 568 km. La versione Cupra VZ, la top di gamma, ha invece una configurazione a doppio motore con una potenza combinata di 340 CV, trazione integrale e un’autonomia di 522 km.

Cupra Tavascan porta così l’integrazione di tecnologie avanzate nei veicoli elettrici ad un livello mai sperimentato. La combinazione di prestazioni potenti, autonomia elevata e un sistema audio rivoluzionario rende questo SUV coupé una scelta eccezionale ed intelligente. Con il Tavascan, Cupra dimostra quanto si impegni nell’innovazione, superando i competitor e portando in campo grande ingegno.