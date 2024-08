La piattaforma di messaggistica più sfruttata in tutto il pianeta e senza alcun dubbio WhatsApp, la nota chat multimediale ha infatti instaurato un vero e proprio monopolio che nessun altra azienda concorrente è riuscita a spodestare nel corso dell’ultimo decennio, il merito è ovviamente di tutte le funzionalità incluse all’interno della piattaforma nonché i continui aggiornamenti che vengono rilasciati dal team di sviluppo ogni giorno, quest’ultimo infatti si impegna costantemente per mantenere ‎WhatsApp un gradino al di sopra rispetto a tutte le altre realtà.

A quanto pare nonostante ci troviamo in estate il team lì andare in vacanza proprio non vuole saperne, sta infatti lavorando costantemente per migliorare la nota applicazione e introdurre funzionalità sempre più accattivanti, ecco dunque perché prossimamente assisteremo all’arrivo di una nuova feature dedicata nello specifico alla chat, scopriamo insieme di cosa si tratta

Una funzione già vista

La nuova funzionalità che è molto presto arriverà su WhatsApp è qualcosa che in realtà abbiamo già visto, stiamo parlando del doppio tap per reagire rapidamente ai messaggi già presente all’interno dei direct di Instagram, a quanto pare però molto presto questa funzione mirerà anche su WhatsApp, ma non è tutto, sembra infatti che il doppio tap su WhatsApp non solo consentirà di reagire con il classico cuore ai messaggi, ma si potrà scegliere la nostra reazione di default che apparirà una volta effettuato il doppio tap.

Non si sa bene quando questa funzionalità sbarcherà in via definitiva per tutti gli utenti, al momento si trova nello stato di test in beta e ovviamente prima del suo arrivo tutte le prove dovranno essere completate al 100%, ciò non toglie che molto presto avremo anche questa nuova possibilità nella chat più famosa del mondo, non rimane dunque che attendere l’arrivo del prossimo update ufficiale della piattaforma verde che si farà attendere ma non troppo.