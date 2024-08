WhatsApp, aggiornamento: gestire contatti e gruppi sarà più facile

L’attenzione massima di WhatsApp ad ogni aggiornamento è ormai uno dei motivi per cui le persone scelgono continuamente questa piattaforma. Nel mondo della messaggistica non ci sono dubbi: quella colorata di verde è l’applicazione più famosa al mondo, come dimostrano gli oltre 2,5 miliardi di utenti attivi ogni mese. Se inizialmente qualcuno credeva si trattasse solo di una piattaforma per inviare messaggi, dopo poco dal lancio di WhatsApp tutti hanno potuto ricredersi. Sono arrivate nuove funzionalità che hanno aperto tanti altri spiragli verso il futuro, come la possibilità di comunicare mediante messaggi vocali, chiamate o videochiamate.

Non sono però solo le vie di comunicazione che hanno reso WhatsApp l’applicazione più scaricata ed utilizzata al mondo, ma anche i piccoli accorgimenti. Gli ingegneri hanno lavorato duramente per inserire all’interno dell’app tante comodità utili per gli utenti e a quanto pare qualcosa sta bollendo in pentola in questi giorni. Secondo le ultime indiscrezioni arrivate dal web, basate su alcuni test fatti su WhatsApp beta, starebbe per arrivare un nuovo aggiornamento molto interessante.

WhatsApp: arriva il nuovo aggiornamento utile per la gestione dei gruppi e dei contatti

All’interno della versione beta di WhatsApp on il numero 2.24.16.14, È stata trovata una funzionalità che va ad implementare quella dei “Preferiti” lanciata proprio pochi giorni fa. C’è infatti una nuova opzione che sta per arrivare, la quale prende il nome di “Lists“, che tradotto in italiano significa “elenchi“.

Al momento la fase di test è agli inizi, per cui si può notare poco e nulla, anche se questa funzionalità dovrebbe garantire la creazione di alcune liste di persone dove gli utenti potranno classificare sia i gruppi che i contatti. Secondo quanto riportato, queste liste potrebbero essere utilizzate anche per determinare chi può accedere ai propri aggiornamenti di stato. Almeno per il momento non si sa quando arriverà ufficialmente il nuovo aggiornamento, ma sembra ormai chiaro che WhatsApp ha intenzione di introdurlo.