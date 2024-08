TIM e Vodafone: le migliori offerte mobili | AGOSTO 2024

Quando si parla di offerte mobili, non si può biasimare il grande operato di provider come Vodafone e TIM. Le aziende stanno infatti mostrando il meglio all’interno delle loro gamme promozionali, soprattutto per quanto riguarda le opportunità che ne vengono fuori.

Ogni offerta infatti oltre a garantire i suoi contenuti, offre anche uno sconto ulteriore o qualcosa di simile.

Vodafone e TIM battono i gestori virtuali facilmente con queste offerte mobili

Partendo dalle offerte che mette a disposizione Vodafone, ci sono due Silver che sono tornate. Entrambe hanno a disposizione il meglio, anche se differiscono per il prezzo e per la connessione ad Internet.

La prima delle due soluzioni permette alle persone di avere minuti senza limiti verso tutti con 200 messaggi e 100 giga in 4G. Il prezzo mensile equivale ad una somma totale di soli 7,99 €. Si prosegue con la seconda che non è da meno, anzi offre di più: al suo interno oltre ai messaggi e ai minuti, ci sono 150 giga in 4G per un prezzo di 9,99 € al mese.

Gli utenti che scelgono una di queste due soluzioni possono avere l’opportunità di aumentarne i contenuti scegliendo il servizio di ricarica automatica SmartPay. In questo modo aggiungeranno 50 giga. Solo per il primo mese poi le persone pagheranno ognuna di queste due offerte solo 5 €.

Passando invece a TIM, gestore italiano pluripremiato, all’interno della sua gamma promozionale ci sono ben tre offerte. Tutte e tre includono minuti senza limiti con 200 SMS verso tutti, ma cambiano per svariati aspetti.

La Power Special, che costa 9,99 € al mese, garantisce infatti 300 giga in 5G per navigare sul web. La Power Iron, dal prezzo di 6,99 € mensili, offre 150 giga in 4G mentre invece l’ultima che è la Power Supreme Easy, offre per 7,99 € al mese 200 giga in 4G.

Sia per quanto riguarda TIM che Vodafone, gli unici utenti a poter sottoscrivere le offerte sono coloro che vengono da Iliad o dai gestori virtuali. TIM in questo caso concede per il primo mese le sue offerte totalmente gratis.