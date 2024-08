Negli ultimi giorni, l’operatore telefonico italiano Vodafone ha intensificato gli sforzi per riconquistare i suoi ex clienti, lanciando una campagna promozionale allettante. In particolare, Vodafone sta promuovendo l’offerta Vodafone Silver, una proposta che si distingue per il rapporto qualità-prezzo e che promette numerosi vantaggi agli utenti che decideranno di tornare.

La nuova offerta Vodafone Silver

Vodafone Silver, disponibile a soli 6,99 euro al mese, rappresenta una delle offerte più competitive nel panorama della telefonia mobile. Questa tariffa include ben 100 GB di traffico dati, utilizzabili anche sulle nuove reti di quinta generazione (5G), che garantiscono una navigazione internet veloce e stabile. Oltre ai generosi giga per la navigazione, l’offerta comprende SMS illimitati e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, rendendola ideale per chi desidera una comunicazione senza pensieri.

Un ulteriore vantaggio dell’offerta Vodafone Silver sono i minuti internazionali inclusi. Gli utenti possono usufruire di fino a 300 minuti di chiamate verso una vasta gamma di paesi, tra cui Argentina, Austria, Belgio, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Irlanda, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti e molti altri. Questa caratteristica rende l’offerta particolarmente interessante per chi ha contatti frequenti all’estero.

La promozione non è aperta a tutti, ma è riservata a un gruppo selezionato di ex clienti, che vengono avvisati tramite una campagna di SMS mirati. Il messaggio inviato da Vodafone recita: “Con Vodafone 100GB in 5G, minuti e sms illimitati a 6,99E/mese. Attivazione 2.01E, SIM 0E. Attiva in negozio/online entro il 12/08. Dettagli e costi: voda.it/web15”.

Vantaggi esclusivi per gli ex clienti

Questa strategia punta a recuperare la fiducia e la fedeltà di coloro che in passato hanno scelto altri operatori, offrendo un pacchetto completo e conveniente. L’attenzione alla connettività internazionale, insieme all’accesso alle reti 5G, rappresenta un chiaro segnale dell’impegno di Vodafone nel fornire un servizio di alta qualità a prezzi competitivi.