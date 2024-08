Nel mese di agosto 2024, TIM ha lanciato una serie di interessanti offerte per acquistare smartphone a rate. Una soluzione studiata al fine di consentire l’accesso ai modelli più recenti ad un più vasto numero di persone. Tra le proposte principali, l’Apple iPhone 15 Pro Max si erge con una rata di 50€ al mese per un periodo di 30 mensilità. Raggiungendo così un costo complessivo di 1.519€. In alternativa, è possibile optare per il Samsung Galaxy S23 Ultra, disponibile a 41€ al mese per 30 mesi. Il tutto per un totale di 1.479,90€. Per coloro che cercano soluzioni più economiche vi è invece lo Xiaomi 13. Anche questo offre un ottimo rapporto qualità-prezzo a 27€ al mese. Sempre per 30 mensilità, con un prezzo finale di 1.099,90€. Altre opzioni degne di nota includono il SamsungGalaxy Z Flip5 a 28 € e l’iPhone SE a 18 €. Queste offerte offrono una grande flessibilità per gli utenti TIM, permettendo loro di scegliere tra pagamenti mensili o, per alcuni modelli, un’unica soluzione.

Requisiti e dettagli per l’acquisto a rate con TIM

Per accedere alle soluzioni di rateizzazione degli smartphone, è necessario essere già clienti TIM. Sia per quanto riguarda la linea fissa che quella mobile. L’acquisto a rate è possibile però solo per coloro che utilizzano una carta di credito. Poiché il pagamento avviene tramite addebito diretto su questa. La durata della rateizzazione può variare tra 24 e 30 mesi, a seconda del modello scelto. È importante notare che alcune proposte, come il Samsung GalaxyZ Fold5 e l’iPhone 15Pro, sono disponibili esclusivamente con pagamento rateale. Quindi non possono essere acquistate in un’unica soluzione.

Per acquistare uno smartphone, TIM richiede anche un contributo iniziale. Il cui importo varia in base alla tipologia del cellulare e alla durata della rateizzazione. I clienti interessati devono verificare i dettagli specifici sul sito ufficiale dell’ operatore oppure contattare il servizio clienti per ulteriori informazioni. In più, se si desidera attivare una nuova offerta mobile insieme allo smartphone, TIM propone diverse tariffe con pacchetti di dati competitivi. Questi sono disponibili anche con la massima velocità del 5G. Dunque assolutamente ideali per accompagnare i dispositivi di ultima generazione. Per scoprire ulteriori dettagli e prenotare una consulenza gratuita, è possibile visitare, come detto, il sito di TIM o rivolgersi direttamente al servizio clienti del gestore.