A quanto pare la nota piattaforma di messaggistica conosciuta a tutti con il nome di WhatsApp sembra avere intenzione di cambiare o meglio evolvere il concetto legato alla propria applicazione di messaggistica, sembra infatti che il team di sviluppo stia portando avanti un progetto per introdurre una nuova funzionalità che ricorda AirDrop di Apple, tale funzione permetterà la condivisione di file senza connessione Internet ed è stata già testata su alcuni dispositivi Android e sembra essere pronta a sbarcare anche su iPhone.

Sostanzialmente gli utenti potranno condividere determinati file multimediali o documenti di vario genere con persone presenti nelle vicinanze, il tutto ovviamente in modalità wireless è protetto da crittografia end to end, di conseguenza la sicurezza e la privacy dei propri dati sarà garantita al 100%, ci saranno però delle differenze evidenti tra Android e iPhone, il robottino verde in quanto più aperto come sistema consentirà di scambiare file con gli altri dispositivi vicini a lui, su iPhone invece sarà necessario scansionare un QR code per avviare la condivisione.

iOS e Android si avvicinano

La grande novità che però introduce questa funzionalità riguarda la migliorata interoperabilità tra i due sistemi che da sempre non hanno condiviso molto tra loro, con questa funzione però sarà possibile scambiare file tra Android e iOS senza nessun tipo di problema, un passo in avanti decisamente importante.

Il nome di tale funzionalità è “Nearby Share”, al momento è in fase di beta testing ed è accessibile solo a una cerchia interna di utenti, di conseguenza la distribuzione globale per il pubblico dovrà attendere ancora un po’ e non ci sono informazioni su quando quest’ultima verrà lanciata a livello globale per tutti coloro che usufruiscono di WhatsApp.

Non rimane dunque che attendere per vedere l’arrivo di questa funzionalità che certamente migliorerà la possibilità di scambiare dati e messaggi con la nota chat multimediale.