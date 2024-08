Chevrolet Corvette ZR1: 1.000 CV per la supercar più potente di sempre

La Chevrolet Corvette ZR1 si prepara a fare il suo debutto per il prossimo anno con la sua versione più potente e forse la più audace in assoluto dell’iconico modello americano. L’auto ha un nuovissimo motore LT7, un V8 biturbo da 5,5 litri, con il quale riesce ad infrangere tutti i record e i limiti precedenti. La sua potenza è tale da riuscire a sprigionare ben 1.078 CV a 7.000 giri/min e 1.122 Nm di coppia a 6.000 giri/min. Queste prestazioni da capogiro sono trasmesse esclusivamente alle ruote posteriori attraverso un cambio a doppia frizione a 8 rapporti. L’auto riesce così a toccare una velocità massima di 346 km/h.

Gli ingegneri Chevrolet hanno sviluppato l’LT7 partendo dal motore LT6 della Corvette Z06, apportando diverse modifiche per rendere migliori e massimizzare ogni prestazione. La camera di combustione è stata ingrandita, mentre la fasatura e il profilo di alzata delle valvole sono stati ottimizzati insieme al sistema di aspirazione. L’insieme va a garantire una risposta immediata del motore senza alcun ritardo del turbo, un fenomeno comunemente noto come “turbo lag”.

Look aggressivo e stile retrò per le versioni della Chevrolet Corvette ZR1

La Chevrolet Corvette ZR1 ha un look molto aggressivo, nato per le piste. La versione coupé e quella convertibile hanno un tetto in fibra di carbonio, uno spoiler posteriore regolabile e cerchi disponibili in fibra di carbonio o alluminio da 20 e 21 pollici. Gli pneumatici sono i Michelin Pilot Sport 4S. Per i più appassionati della guida su pista, Chevrolet propone anche il pacchetto opzionale ZTK, che include un ampio alettone posteriore, un labbro Gurney montato sul cofano, molle più rigide e pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R. Questi permettono alla ZR1 di generare fino a 544 kg di deportanza alla massima velocità.

Amanti dello stile retrò? Troverete pane per i vostri denti con la versione coupé, con il lunotto posteriore diviso, un omaggio al passato che, grazie a un segmento in fibra di carbonio tra i due vetri, migliora l’estrazione del calore dal vano motore. Il prezzo invece? La Chevrolet Corvette ZR1 pare avrà un costo sui 150.000 dollari, pari a circa 140.000 euro.