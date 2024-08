Samsung Galaxy A55 5G è lo smartphone di fascia medio-bassa che gli utenti possono acquistare, nel momento in cui fossero interessati a mettere le mani su un device di buona qualità, e dall’eccellente prezzo, grazie proprio alla promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni.

Il prodotto presenta dimensioni in linea con le aspettative e gli standard del settore, raggiungendo per la precisione 161,1 x 77,4 x 8,2 millimetri, con un peso di circa 213 grammi (forse è leggermente più pesante del normale). Il tutto viene affiancato dalla presenza di un display da 6,6 pollici, un Super AMOLED che si ferma ad una risoluzione di 1080 x 2340 pixel con 390 ppi ed un refresh rate di 120Hz, per una maggiore fluidità nella riproduzione.

Samsung Galaxy A55: i nuovi prezzi sono da folli

Il prezzo di partenza di questo dispositivo non è particolarmente elevato di suo, infatti ha un costo di 471,94 euro, ma per avvicinare il maggior numero di utenti al possibile acquisto, ecco che la spesa viene ridotta del 28%, così da poter investire solamente 339,89 euro. Il prodotto è caratterizzato dalla garanzia di 24 mesi, ed inoltre è completamente no brand, così da poter essere sicuri di ricevere un aggiornamento direttamente dal produttore, e non dall’operatore telefonico. Lo potete acquistare al seguente link.

Proseguendo nell’analisi delle specifiche tecniche, possiamo trovare anche la presenza, nella parte posteriore, di 3 fotocamere: una principale da 50 megapixel, seguita poi da una secondaria ultragrandangolare da 12 megapixel, per poi finire con una macro/bokeh da 5 megapixel. Il tutto porta a scatti ad una buona risoluzione di 8165 x 2164 pixel, con riprese video che possono raggiungere il 4K a 30fps, senza dimenticarsi comunque di una buona batteria dalla capacità complessiva di 5000mAh, che è sicuramente ben bilanciata.