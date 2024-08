PREZZI REGALATI: Expert ha le PROMOZIONI più ASSURDE

Expert vi sta aspettando proprio ora con il suo ultimo volantino! Le più grandi occasioni sottoprezzo sono disponibili fino al 7 di questo mese. Basterà recarvi in uno dei suoi grandi e magnifici store e scoprire esattamente cosa faccia per voi. Anche se non dovesse essere propriamente scontato, magari troverete comunque un prodotto ad un costo comunque molto più conveniente di qualunque altro negozio di elettronica. Ha così tanti articoli che troverete sicuramente qualcosa fatto apposta per voi. I brand sono diversi, dai più conosciuti e costosi, ad altri ugualmente affidabili ma più economici.

Il vostro budget potrà essere pienamente rispettato! Potrete sì andare nei negozi, oppure semplicemente usare il sito web di Expert per poter acquistare anche da bordo piscina e far recapitare i vostri prodotti ovunque siate. Che ne dite di scoprire ora quali sono le fantastiche offerte ora attive? Intanto vi avvisiamo che in allegato troverete l’intero volantino da sfogliare.

Expert continua con i suoi prezzi super fino al 7 agosto

Expert propone nel suo ultimo volantino degli articoli eccezionali, prodotti tecnologici dai prezzi estremamente bassi e sottocosto. Troverete meraviglie elettroniche straordinarie con sconti da favola. Potete, ad esempio, scegliere la tech TV HISENSE QLED 50″ 4K Ultra HD 50E79NQ al prezzo follemente ribassato di soli 349,00€. Tra i modelli di TV trovabili in volantino c’è anche la METZ TV LED 55″ UHD 4K, scontatissima al costo eccezionalmente ribassato di appena 369,00€.

Expert vi propone anche una serie di dispositivi Apple a prezzi strabilianti, come l’iPad 10.9″ A14 Bionic 64GB a soli 379,00€. Se preferite un PC, c’è anche il favoloso Apple MacBook Air 13″ con chip M3 al costo impareggiabile e minimo di soli 1.149,00€. Un altro device imperdibile è il MacBook Air 13″ con chip M2, al prezzo succoso di 999,00€. Tra gli smartphone disponibili online e nei negozi messi a disposizione da Expert, vi consigliamo il SAMSUNG Galaxy S24 8+256GB scontatissimo a soltanto 841,90€ e il SAMSUNG Galaxy S23 8+256GB Phantom Black al prezzo super imperdibile di 599,90€. Ricordate che avete pochissimo tempo, giusto qualche giorno. Cliccate su questo link e atterrerete subito sul sito Expert per fare shopping.