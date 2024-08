L’occasione migliore del momento è legata al possibile acquisto su Amazon di un notebook di casa Lenovo, che alle spalle nasconde però la possibilità di ricevere un omaggio assolutamente inaspettato, infatti è previsto anche uno splendido zainetto, di colore azzurro, con il quale riuscire a trasportare correttamente il prodotto ovunque si desideri.

Prima di parlare di prezzi o quant’altro, facciamo un passo indietro e scopriamo alcune specifiche tecniche del notebook in questione, il quale è caratterizzato dalla presenza di un display da 15,6 pollici, un FullHD che raggiunge una risoluzione molto elevata, nonostante sia un IPS LCD. Sotto il cofano, essendo comunque un prodotto relativamente economico, possiamo trovare processore Intel Core i3 di dodicesima generazione, con 24GB di RAM ed una memoria interna su SSD da 1TB. Il sistema operativo resta essere Windows 11 Pro, con incluso anche Office 2021 Pro Plus in omaggio, senza alcuna personalizzazione software.

Notebook Lenovo a prezzo da saldo su Amazon

Il notebook Lenovo di cui vi stiamo parlando nel nostro articolo risulta essere disponibile su Amazon ad un prezzo veramente concorrenziale: soli 519 euro per il suo acquisto a questo link, con consegna da parte di Amazon in tempi ridottissimi, e soprattutto garanzia legale della durata di 24 mesi.

Come avete potuto intendere fino ad ora, il prodotto rientra nella fascia medio-bassa del settore, infatti la scheda grafica è integrata, il che limita notevolmente le possibilità di utilizzo in campo di creazione di contenuti di vario genere, con una fotocamera anteriore (o webcam) a 720p ed un audio stereo (Dolby) regolato da due altoparlanti da 5 watt dislocati direttamente sulla superficie del prodotto stesso. Come al solito è prevista la garanzia di 24 mesi che copre tutti i difetti di fabbrica.