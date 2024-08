Quando un gigante dell’e-commerce come Amazon decide di investire nelle fonti rinnovabili, lo fa in grande stile, sfruttando le ultime innovazioni tecnologiche. Amazon ha scelto di affidarsi a Maximo, un robot con intelligenza artificiale sviluppato da AES, per accelerare l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile.

Il robot Maximo e le energie rinnovabili

Maximo è il frutto del lavoro di AES, una società energetica impegnata nello sviluppo di tecnologie innovative. Amazon ha impiegato questo avanzato robot presso la Oak Ridge Solar Farm in Louisiana, dove Maximo sta installando pannelli fotovoltaici con una velocità e un’efficienza senza precedenti. Una volta completato il progetto in Louisiana, Maximo si sposterà in California, nella Contea di Kern, per contribuire alla costruzione di un altro importante impianto solare con accumulo, destinato a diventare il più grande degli Stati Uniti.

Il sito californiano, situato in un’area desertica con temperature estreme, sarà dotato di un impianto solare da 1 GW e un sistema di accumulo da 1 GWh. Amazon ha dichiarato che questo impianto fornirà energia sufficiente ad alimentare 467.000 case californiane ogni anno. Secondo AES, Maximo può ridurre significativamente i tempi e i costi di costruzione di un parco solare, abbattendoli fino al 50%.

Kara Hurst, responsabile della sostenibilità di Amazon, ha sottolineato l’importanza dell’intelligenza artificiale nel promuovere soluzioni sostenibili e combattere il cambiamento climatico. Con la crescente domanda di energia, l’introduzione di tecnologie come Maximo è fondamentale per accelerare la realizzazione di nuovi progetti solari ed eolici.

Deise Yumi Asami, creatrice di Maximo, ha evidenziato come l’innovazione sia essenziale per soddisfare le esigenze di energia pulita. Maximo, potenziando la forza lavoro umana, consente l’installazione rapida e precisa dei pannelli solari anche in condizioni difficili, dimezzando tempi e costi.

Amazon verso un futuro innovativo e sostenibile

La scelta di Amazon avrà un impatto significativo, introducendo l’uso di robot e intelligenza artificiale in altre aziende desiderose di aumentare i propri sforzi per la decarbonizzazione. In altri progetti come Baldy Mesa, sviluppati e gestiti da AES, l’apprendimento automatico basato su AWS contribuisce a ottimizzare la gestione dell’energia rinnovabile, prevedendo i flussi di energia e migliorando la produzione e l’utilizzo.

Questa collaborazione non solo accelera la transizione verso l’energia pulita, ma rappresenta anche un modello per altre aziende, promuovendo l’adozione di tecnologie innovative per affrontare le sfide climatiche globali.