In Francia stanno per arrivare una serie di interessanti novità per tutti gli automobilisti. Sembra infatti che presto potrebbero sparire i caselli autostradali a pagamento. Il Paese, presto potrebbero eliminarli per sostituirli con delle barriere con scanner. Quest’ultimi registrano il passaggio delle automobili riconoscendo la targa. Il pagamento avverrà poi entro tre giorni con una modalità online.

Il sistema nasce con lo scopo di eliminare le lunghe e interminabili code che spesso si formano ai caselli. Allo stesso tempo però potrebbe causare alcuni dubbi e confusioni per gli automobilisti.

Nuovo sistema di pagamento sostituisce i caselli

Gli utenti dotati del sistema Telepass non avranno problemi. Il nuovo sistema francese, infatti, riconosce il dispositivo in modo automatico. In tal modo addebiterà il pedaggio senza problemi. È importante però ricordare che tale meccanismo non sistema con altri concorrenti come MooneyGo e UnipolMove.

Per chi non ha a propria disposizione Telepass, invece, sia con targa francese che con una straniera, dovranno procedere con il pagamento tramite sito internet. Nello specifico, bisogna recarsi su www.sanef.com, sito disponibile solo in inglese, per registrare la targa del proprio veicolo. In alternativa, possono recarsi in una tabaccheria che aderisce all’iniziativa. In entrambi i casi bisogna procedere entro massimo 72 ore.

È importante evidenziare che il meccanismo può essere tedioso e che, se non si procede per tempo, verranno applicate diverse sanzioni. Agli automobilisti stranieri viene recapitato un avviso per posta. Qui, in francese e in inglese, viene spiegato loro che hanno dimenticato di pagare il pedaggio e gli viene riferito come procedere. Se quest’ultimi salderanno il loro debito entro massimo due settimane da quando hanno ricevuto la lettera la sanzione sarà pari a 10 euro. Se si supera il tempo limite, invece, la sanzione sale a 90euro. Nel caso in cui si decidesse di ignorare l’avviso ricevuto, gli utenti dovranno pagare sanzioni pari a 375 euro.