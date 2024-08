Sono iniziati i lavori riguardo un progetto davvero interessante. Quest’ultimo si basa su un nuovo collegamento. Si intende costruire un nuovo tunnel per unire Danimarca e Germania. Tra Amburgo e Copenhagen ci sono meno di 300KM; eppure, non è possibile arrivare da una città all’altra in automobile. Chi intende procedere in tal senso è costretto a prendere un traghetto, viaggiando per circa 5 ore. Ora, finalmente, le cose potrebbero cambiare grazie al Fehmarnbelt. Quest’ultimo è un tunnel di circa 18 km che prenderà vita sotto il mare Baltico. Il progetto intende collegare Rødbyhavn, in Danimarca, con Puttgarden, in Germania.

Nuovo tunnel in arrivo: si tratta del più lungo mai creato

Le due città su citate ospiteranno i binari sotterranei. Il processo sarà simile a quello del tunnel situato sotto la Manica. Ma a differenza dell’Eurotunnel il nuovo Fehmarnbelt presenterà una vera autostrada. Con il nuovo sistema, gli automobilisti potranno raggiungere l’altra sponda con solo 10 minuti di viaggio.

Secondo quanto dichiarato, ci saranno quattro corsie dell’autostrada. Due per senso di marcia. Quest’ultimi saranno separati da corridoi interni di sicurezza. Si tratta di un progetto molto importante che darà vita al collegamento sottomarino più lungo mai creato. Il tunnel fornirà ad auto e treni la possibilità di spostarsi. I viaggi si realizzeranno ad una profondità massima di 40metri. Ciò avverrà sotto lo stretto di Fehmarn. Quest’ultimo divide l’isola tedesca che porta lo stesso nome, da Lolland, in Danimarca.

Il re danese Federico X ha inaugurato le prime parti che costituiscono le infrastrutture del nuovo tunnel. I lavori hanno avuto inizio nel 2020 dopo un periodo di progettazione lungo 10 anni. I lavori continueranno con un progetto che punta ad essere completato entro il 2029. Non resta che attendere ulteriori sviluppi e scoprire come procederanno le cose nei prossimi cinque anni. Inoltre, bisognerà capire se si riusciranno a mantenere le tempistiche promesse per la realizzazione definitiva del nuovo tunnel tra Germania e Danimarca.