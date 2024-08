Oppo si prepara a lanciare in linea ufficiale un nuovo smartphone di fascia media, l’Oppo A80 5G. Questo dispositivo è attualmente in commercio in Cina con il nome di OppoA3 Vitality Edition o Energy-Edition. Per chi non stava aspettando altro, l’ ultimo arrivato sta per essere reso disponibile anche sul mercato europeo.

Il prezzo previsto in Europa è di 249€ . Esso sarà disponibile in almeno due colori, viola e nero, con la possibilità di una terza opzione verde. Il design è caratterizzato da bordi piatti, con il tasto di accensione e il sensore di impronte digitali integrato sul lato destro. Dove troviamo anche il bilanciere del volume. La fotocamera anteriore è alloggiata in un foro all’ interno dello schermo. Mentre il retro presenta una doppia camera e un LED. Entrambi racchiusi in un elemento rettangolare dagli angoli smussati.

Oppo A80: autonomia e caratteristiche software

Il display dispone di un pannello da 6,67 pollici con risoluzione HD+. Una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una luminosità massima di 1.000nit. il processore è un Dimensity 6300 di MediaTek, abbinato a 8GB di RAM LPDDR4X e 256GB di spazio extra. Il comparto fotografico posteriore è costituito da un sensore principale da 50MP e da uno di profondità da 2MP. Ideale per migliorare l’effetto sfocato nei ritratti.

Ma non è finita qui. L’Oppo A80-5G è dotato di una generosa batteria da 5.100mAh. essa può godere del supporto della tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC da 45W. Dal punto di vista software, lo smartphone sarà equipaggiato con la versione 14.0.1 di ColorOS, basata su Android 14. Così da offrire un’esperienza utente moderna e fluida.

Il dispositivo non manca di certificazioni. Presenta infatti la certificazione IP54. La quale garantisce una buona resistenza alla polvere e agli schizzi d’acqua. Per quanto riguarda la connettività, include NFC per i pagamenti contactless. Oltre a Wi-Fi 5, una porta USB-C e un jack audio da 3,5mm per le cuffie. Tutte caratteristiche che fanno di questo modello una scelta solida per chi cerca un cellulare di fascia media. Con buone prestazioni ad un prezzo super competitivo. Manca solo la data di lancio ufficiale, ma secondo alcune indiscrezioni, non dovrebbe tardare ad arrivare.