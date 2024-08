WhatsApp, in questi giorni, è in procinto di lanciare una nuova ed interessante funzionalità. Quest’ultima permetterà agli utenti di comunicare con Meta AI attraverso messaggi vocali. Tale novità, già visibile nella versione beta 2.24.16.10 per Android, rappresenta un’evoluzione notevole rispetto alle modalità di interazione utilizzate fino ad adesso. Esse infatti si limitavano esclusivamente a testo e immagini. Con l’introduzione di un apposito pulsante accanto al campo di digitazione, le persone potranno finalmente registrare e inviare messaggi vocali direttamente a MetaAI. Così facendo la nuova funzione potrebbe rendere le conversazioni con il chatbot di Meta molto più fluide e naturali. Eliminando così la necessità di digitare testi lunghi e complessi. È infatti previsto che gli utenti dovranno mantenere premuto il pulsante per registrare quanto desiderano. Per poi rilasciarlo una volta completata la registrazione.

Altre innovazioni e prospettive per WhatsApp

Questa però non è l’unica novità su cui WhatsApp sta lavorando. Di recente, sono emerse notizie su un’altra funzionalità in fase di sviluppo. Ovvero la reazione istantanea ai messaggi. Essa consente di poter esprimere risposte rapide con un semplice tocco, un’evoluzione che potrebbe semplificare ulteriormente la comunicazione. La versione beta 2.24.16.7 per Android ha già mostrato la presenza di questa caratteristica, suggerendo che potrebbe essere introdotta a breve. È importante però notare che, al momento, la disponibilità di tutto ciò sembra essere limitata a determinati mercati. A tal proposito, pare che l’Italia potrebbe non essere tra i primi paesi a beneficiarne. Ad ogni modo, non ci sono ancora dettagli ufficiali riguardo al supporto linguistico per i messaggi vocali o sulle potenzialità di utilizzo della nuova funzione di Meta AI. Inclusa la possibilità di eseguire operazioni specifiche come rispondere ai messaggi. Ma una cosa è chiara. Con la sua evidente spinta verso l’innovazione, la nota piattaforma di messaggistica continua ad evolversi per cercare di migliorarsi sempre di più.