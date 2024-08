WIS Telecom multata per telemarketing aggressivo dall’Agcom

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha recentemente inflitto una multa di 240.000 euro alla società WIS Telecom S.r.l. per gravi violazioni legate al telemarketing aggressivo e all’uso illecito di numeri telefonici. Questa decisione, frutto di un’indagine approfondita, ha rivelato pratiche illecite attraverso cui l’azienda ha fornito servizi di comunicazione elettronica a utenti esteri senza le necessarie autorizzazioni. Ciò ha permesso a soggetti non autorizzati, come la Voip Albano Sh.p.k., un’azienda albanese, di sfruttare numeri italiani in modo abusivo, aggravando la situazione per molti consumatori italiani.

La continua violazione delle leggi da parte di WIS Telecom S.r.l.

La questione è emersa dopo la segnalazione di un utente infastidito da un numero elevato di chiamate indesiderate, che sembravano provenire dal suo stesso numero, creando confusione e disagi. Le indagini condotte dall’Agcom hanno messo in luce non solo il consenso dell’azienda all’uso improprio dei numeri, ma anche la mancanza di adeguati controlli di sicurezza per prevenire tali abusi. Questa situazione ha messo a rischio non solo la sicurezza delle comunicazioni, ma anche la trasparenza del settore, già segnato da simili problematiche.

L’Agcom ha sottolineato che la fornitura di servizi a utenti esteri senza autorizzazione, insieme all’uso illegittimo delle risorse di numerazione, rappresenta una grave violazione della normativa vigente. La serietà delle infrazioni ha portato l’Autorità a prendere una posizione ferma contro WIS Telecom, già sanzionata nel luglio 2023 per motivi simili legati allo spoofing telefonico. La continua violazione delle regole ha dunque sollevato interrogativi sulla gestione e il controllo delle aziende nel settore delle telecomunicazioni.

Questa nuova sanzione si configura come un passo importante nella lotta contro pratiche commerciali scorrette e abusive nel campo del telemarketing. L’Agcom si sta dimostrando sempre più attenta nel proteggere i diritti dei consumatori e nel combattere fenomeni di telemarketing aggressivo. La determinazione dell’Autorità nel perseguire tali pratiche illecite è un segnale chiaro per tutte le aziende del settore: le violazioni non saranno tollerate e la tutela dei consumatori resta una priorità fondamentale, in un contesto in cui la fiducia nelle comunicazioni è essenziale per il corretto funzionamento del mercato.