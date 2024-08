EXPERT: questo mese piovono OFFERTE ECCEZIONALI dal volantino

Expert è come dicono tutte le pubblicità il vero “esperto della convenienza”. Gli articoli riempiono gli scaffali e le pagine del suo sito web rendendolo una sorta di eden per chiunque ami la tecnologia. Il suo volantino mette a disposizione offerte grandiose ogni singola volta per dare a tutti l’occasione di acquistare il dispositivo elettronico dei propri sogni. Diciamo che è una fata madrina sottoforma di store e come tutte le magie, anche le offerte hanno una data di scadenza, quindi bisogna sbrigarsi.

Expert, come accennato, ha un proprio sito web, quindi per accelerare i tempi di acquisto basta anche solo utilizzare il proprio smartphone e navigare online. In un attimo si avrà completato il proprio ordine e in pochi giorni i nuovi articoli “busseranno” alla propria porta. Si può trovare di tutto nel volantino dai pc classici a quelli creati per il gaming più estremo, alle TV smart fino ad arrivare ai proiettori per sentirsi al centro del proprio film preferito. Cosa ha questa volta Expert per noi?

Expert ha per te un volantino che scade…oggi!

Expert ha inserito nel suo ultimo volantino delle vere gemme, dei prodotti tecnologici dai prezzi estremamente bassi, sottocosto. Ci sono delle meraviglie straordinarie elettroniche e gli sconti sono da favola. Puoi ad esempio scegliere la super tech TV HISENSE qled 50″ 4k ultra hd 50e79nq al prezzo follemente ribassato di soli 349,00€. Tra i modelli di TV disponibili, ad un costo simile, c’è anche la METZ Tv led 55″uhd 4k scontatissima al prezzo assurdo di appena 369,00€.

Expert ti propone anche diversi device di casa Apple come l’Ipad 10.9″ a14 bionic 64gb al prezzo incredibile 379,00€ o, se sei più per un pc, c’è anche il favoloso APPLE Macbook air 13” m3 al prezzo stracciatissimo di soli 1.149,00€. Altro device imperdibile è il Macbook air 13″ m2 al costo imbattibile di 999,00€. Tra gli smartphone messi a disposizione da Exoert ti consigliamo poi il SAMSUNG Galaxy s24 8+256gb a soli 841,90€ ed il SAMSUNG Galaxy s23 8+256gb modello phantom black al costo bassissimo di 599,90€. Ricorda che hai poco tempo: clicca su questo link e atterrerai subito sul sito Expert per fare shopping.