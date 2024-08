Deutsche Bank e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) stanno collaborando per dare una mano al settore eolico in Europa, che ha ancora molto da offrire. Questo accordo è il primo grande passo del programma lanciato dalla BEI a dicembre 2023, il quale mira a potenziare le garanzie bancarie per le aziende del settore eolico. La missione è chiara: far crescere l’energia eolica nel continente e attrarre l’interesse delle imprese specializzate.

La partnership tra BEI e Deutsche Bank

La BEI ha deciso di investire ben 5 miliardi di euro per sostenere i produttori di energia eolica e, per rendere il progetto ancora più solido, ha concesso una controgaranzia di 500 milioni di euro a Deutsche Bank. Grazie a questo accordo, Deutsche Bank potrà creare un portafoglio di garanzie bancarie del valore di un miliardo di euro, destinato a nuovi investimenti nei parchi eolici europei. In altre parole, questo accordo aprirà la strada a molti più soldi per i progetti eolici, permettendo alle aziende di ricevere pagamenti anticipati e di avere delle garanzie di prestazione. Questo aiuterà le aziende a pagare i fornitori in anticipo e a gestire meglio i rischi imprenditoriali.

Le previsioni sono promettenti: la linea di garanzia da un miliardo di euro potrebbe spingere investimenti privati per circa 8 miliardi di euro. Nicola Beer, vicepresidente della BEI, ha sottolineato quanto sia fondamentale un rapido sviluppo dell’energia eolica per ridurre le emissioni di carbonio. Secondo Beer, collaborare con Deutsche Bank aiuterà a far crescere le energie rinnovabili in Europa, abbassare i costi dell’energia sostenibile e creare nuovi posti di lavoro in un settore competitivo.

Anche Alexander von zur Muehlen, CEO di Deutsche Bank per l’area EMEA, ha espresso entusiasmo per l’accordo, dichiarando che offre garanzie vitali per realizzare progetti eolici ambiziosi. Infine, Kadri Simson, Commissario per l’Energia della Commissione Europea, ha parlato dell’importanza dell’energia eolica per raggiungere gli obiettivi di energia rinnovabile dell’Europa. Ha evidenziato la necessità di continuare a supportare i produttori per mantenere l’Europa competitiva e garantire posti di lavoro verdi. Questo accordo tra Deutsche Bank e la BEI non è solo una spinta per il settore eolico, ma anche un passo importante verso un futuro energetico più sostenibile per l’Europa.