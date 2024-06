L’energia rinnovabile sta prendendo piede in Europa, e sembra che il petrolio e il carbone debbano tirarsi su le maniche per tenere il passo. Nel maggio scorso, sono usciti dati che non solo ci incoraggiano sulla strada verso un’Europa a impatto zero, ma fanno anche tremare i pilastri degli scettici riguardo al potenziale delle fonti energetiche pulite.

Ember e i risultati del rapporto sulla produzione energetica

Il rapporto di Ember ci ha regalato uno sguardo alla produzione energetica da fonti rinnovabili come l’eolico e il solare. Ebbene, sembra che questi due settori abbiano messo il turbo, coprendo il 20% della nostra fame di energia. Un bel balzo, iniziato nel 2019 e incoraggiato anche dalle politiche dell’Unione Europea che spingono verso un futuro più verde.

Secondo gli analisti di Ember, la capacità combinata di energia eolica e solare dell’UE è cresciuta del 65% dal 2019. L’eolico ha fatto un balzo del 31%, arrivando a 219 GW nel 2023, mentre il solare ha fatto addirittura un raddoppio impressionante, arrivando a 257 GW nello stesso periodo.

Insomma, stiamo correndo verso le energie pulite a passo di carica. Nel frattempo, il carbone e il gas naturale importato (soprattutto dalla Russia) stanno facendo la figura del coniglio in questa corsa, con una diminuzione del 25% nella produzione di carbone e del 21% nell’uso del gas.

L’Italia in prima fila per le rinnovabili

E l’Italia? Beh, sembra che stiamo diventando il palcoscenico preferito per gli investimenti nel settore delle rinnovabili. La RWE, una grossa compagnia energetica, ha in serbo un nuovo parco eolico in Puglia, Mondonuovo, che promette di dare energia a circa 55.000 case. E non finisce qui, perché c’è pure un impianto fotovoltaico in cantiere in Sicilia.

Katja Wünschel, CEO di RWE Renewables Europe & Australia, ha dichiarato che questi progetti sono fondamentali per centrare gli obiettivi climatici sia della compagnia che del Paese. Con nuovi impianti all’orizzonte e progetti innovativi in cantiere, sembra che l’Italia stia guidando la carica verso un futuro energetico più sostenibile per tutta l’Europa.

Questa transizione verso le energie rinnovabili non è solo un vantaggio per l’ambiente, ma offre anche nuove opportunità economiche e di sviluppo per le comunità locali. Con un impegno congiunto, possiamo creare un futuro più pulito e luminoso per le generazioni a venire.