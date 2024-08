Accedere ai monitor da gaming di fascia alta è decisamente più semplice di quanto abbiate mai immaginato, infatti in quest’ultima settimana gli utenti possono pensare di acquistare un buonissimo Asus Rog Swift (codice PG38UQ), andando a risparmiare la bellezza di 430 euro sul listino originario.

Il monitor in questione è caratterizzato, prima di tutto, da una diagonale veramente elevata, pensate infatti che raggiunge 38 pollici di diagonale, riuscendo a raggiungere anche una risoluzione in 4K UHD (3840 x 2160 pixel), ed oltretutto un refresh rate di 144hz. Trattasi di un pannello DisplayHDR 600, con copertura del 98% della gamma dinamica DCI-P3, il che si traduce in colori estremamente precisi ed affidabili, sebbene si tratti di tecnologia Fast IPS (quindi non OLED).

Monitor Asus in promozione su Amazon

Una promozione davvero imperdibile vi attende sull’acquisto di questo monitor Asus da gaming, un prodotto che di base avrebbe un prezzo estremamente elevato, se considerate appunto che ha un costo di 1299 euro, ma che fortunatamente è stato fortemente ridotto da Amazon, con la possibilità di abbracciare uno sconto imperdibile del 33%, fino ad una spesa finale da sostenere pari a soli 869 euro. Premete qui per l’acquisto.

Se ve lo stavate domandando, come tutti i monitor da gaming che si rispettino, nella parte posteriore integra la porta HDMI 2.1, il che facilita sicuramente il frame rate elevato, nel momento in cui doveste collegare una console o un computer di ultima generazione. Tra le specifiche di maggiore interesse troviamo inoltre il supporto al G-Sync e all’AMD FreeSync Premium Pro, comodissimo nella quotidianità, oltre ad un tempo di risposta estremamente ridotto, infatti pensate che raggiunge solamente 1ms.

Le dimensioni sono ovviamente proporzionate con la tipologia del prodotto, essendo da 38 pollici non è poi così piccolo da posizionare ovunque si desideri.