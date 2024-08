DJI sta lavorando ad un nuovo drone, il Neo. Secondo alcune informazioni trapelate sembra che modello non solo sarà più compatto e leggero, ma presenterà un prezzo molto più accessibile. Suddetta scelta evidenzia l’intenzione dell’azienda cinese di espandere il suo pubblico.

Il nuovo drone DJI risulta essere perfetto per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al settore della fotografia area senza dover spendere un capitale. Anche se si parla di prezzo ridotto, ciò non significa che le prestazioni sono inferiori. Il drone offre risultati stabili e una buona qualità dell’immagine.

Emersi i primi dettagli sul nuovo drone DJI

A diffondere le informazioni sul modello Neo è stato il Walmart insieme ad alcuni leaker. Il post è stato pubblicato su X ed oltre ai primi dettagli sul drone sono emerse anche alcune indiscrezioni sul costo di vendita di Neo. Nel dettaglio, Walmart ha annunciato che la versione Fly More Combo potrebbe costare all’incirca 329 dollari. Considerando ciò, è ipotizzabile che a versione base potrebbe avere un costo inferiore.

I dati emersi riguardo al nuovo DJI Neo sono molto interessanti. Il peso dovrebbe essere all’incirca 135 grammi. L’unico modello più leggero è il Tello con 80 grammi. È però importante sottolineare che quest’ultimo è adatto soprattutto ai bambini. Ovviamente si attende la conferma ufficiale, ma ci sono pochi dubbi. Infatti, le info sono state estrapolate dalla confezione di vendita del drone.

Quest’ultime sono le sole informazioni emerse fino ad ora. Non si sa ancora molto riguardo ulteriori dettagli come la fotocamera o l’autonomia della batteria. Ci saranno anche funzionalità avanzate, ma per il momento non sono state approfondite. Bisognerà aspettare ancora un po’ prima che DJI rilasci le informazioni sul suo nuovo drone. A tal proposito, può essere utile tenere presente che di solito le prime affermazioni ufficiali arrivano dopo poco l’annuncio dei dispositivi. Dunque, potrebbe non volerci molto prima di conoscere la reale scheda tecnica del nuovo drone e il suo costo di vendita.