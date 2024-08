Truffa estiva contro gli utenti: il messaggio ha svuotato i conti correnti

Fidarsi è bene, ma non fidarsi è sempre meglio. Con questo moto si può aprire la discussione di oggi che riguarda una nuova truffa che purtroppo avrebbe colpito diverse vittime.

Più utenti, credendo di poter conoscere una nuova ragazza in chat su un sito di incontri, sono cascati in un inganno che gli è costato la perdita dei dati personali e dei soldi dalla carta di credito.

Truffa in corso con un messaggio davvero strambo: ecco cosa succede

“Ti guardo e capisco che voglio davvero conoscerti! Mi chiamo India.

Sono appena tornato a casa da una dura giornata di lavoro e sono stanca da morire!

C’è così tanta tensione nervosa qui che non posso passare un secondo senza prendere il contatto di altri uomini!

Voglio che tu mi conosci ed esci con me e poi mi afferri e mi baci forte!

Non preoccuparti, mi piace quando gli uomini sono scortesi con me. Tutto quello che voglio è che la mia vita sia felice!

Dai, stai con me! Il mio profilo è a questo indirizzo Princess-India7, registrati.

Guarda la montagna delle mie foto sexy e il tuo appetito non conoscerà limiti e la chat video ti aiuterà a comunicare.

Non vedo l’ora…“.

Il messaggio sembra essere molto spinto e a tratti davvero difficile da credere. Purtroppo però ci sono molte persone che ci cascano essendo in combutta con alcuni siti di incontri dove trafficano da tempo. L’obiettivo dei truffatori è proprio quello di beccare delle persone del genere, ovvero utenti che usano siti di incontri così che questi possano pensare effettivamente ad una nuova conoscenza legata alla loro attività.

Di vero però qui non c’è proprio nulla: la truffa agisce solo facendo credere alle persone che una nuova iscrizione possa portarle a conoscere la ragazza, chiaramente inventata, che sta scrivendo la mail. In breve poi gli utenti si ritroveranno a perdere soldi e dati senza neanche saperlo.