Negli Stati Uniti, le stazioni di ricarica per veicoli elettrici stanno per conquistare una posizione predominante nel mondo delle infrastrutture per la mobilità. Ciò è stato dimostrato dalla recente analisi condotta da Bloomberg Green. La quale ha previsto che, che entro il 2032, il loro numero supererà, di gran lunga, quelle delle stazioni di servizio. Attualmente, queste ultime sono, senza dubbio, molto più numerose rispetto alle elettriche. Tuttavia, la situazione sembra sia destinata a cambiare. Per di più, in meno di dieci anni. Soprattutto in vista del continuo sviluppo delle tecnologie di ricarica rapida e dell’aumento degli investimenti. BloombergNEF stima infatti che gli operatori nordamericani investiranno circa 6,1 miliardi di dollari in infrastrutture di questo tipo, solo quest’anno. Una cifra quasi doppia rispetto a quella del 2023. Tale aumento di capitale è accompagnato da una rapida espansione delle stazioni di ricarica rapida pubbliche. Le quali hanno visto un incremento del 9% in appena tre mesi. Fino a raggiungere circa 9.000 unità in tutto il paese.

Le proiezioni sul futuro della mobilità elettrica e delle stazioni di servizio: i dati recenti

Le previsioni di Bloomberg non si basano solo sull’espansione delle stazioni di ricarica. Ma anche su tutte le informazioni recenti riguardanti la diffusione dei veicoli elettrici. Studi come quello condotto da Recurrent Auto suggeriscono che gli Stati Uniti sono ancora ben posizionati per raggiungere una quota di adozione del 50% entro il 2030. Ciò nonostante alcune indicazioni di un rallentamento temporaneo nelle vendite di auto elettriche. Un simile obiettivo riflette la continua crescita e il consolidamento del mercato di questo tipo di vetture. Realtà attualmente supportata da investimenti importanti e dall’incremento delle, già citate, infrastrutture di ricarica. Insomma, con tutte queste novità il mondo della mobilità sta rapidamente cambiando. Tutto ciò infatti porterà verso un futuro in cui le automobili elettriche e le relative strutture diventeranno sempre più centrali nella vita degli americani. È solo una questione di tempo.